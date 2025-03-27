أحمد الشمراني



• يعمل قائدنا الملهم على أن يصنع جيلاً لا يعرف المستحيل، بل ويرسم للوطن الجغرافيا والوطن الشعب معالم دولة عصرية، فيها «نحلم ونحقق» واقع وليس شعاراً فحسب.

• أجد نفسي في صراع مع اللغة للبحث عمّا ينصف شاباً أبهر العالم بخطوات أسّس من خلالها لتجارب خلّاقة على الأصعدة كافة، ومن يتأمل المملكة العربية السعودية يدرك أن ما كان خيالاً أضحى واقعاً.

• الأمير محمد بن سلمان وضع المملكة حيث يجب أن تكون على كل المستويات وأولها سياسياً، حيث أعاد رسم معالم سياستنا وسط عالم مضطرب، بكسب ثقة العالم بصدق نهج ومنهج زرع به الثقة بين المملكة ودول العالم.. كل العالم.

• الرياض اليوم تشكّل القلب النابض للعالم ووجهته السياسية والاقتصادية، وهنا تميّز بنتْه وعززته الثقة في قيادة شابة كلمتها واحدة مع الكل، لا تؤمن في تعاملها بالمنطقة الرمادية.

• النجاح لا يصنعه فرد، هذه حقيقة، لكن الفرد يقدر أن يوظف الناجحين لإنجاح مشروعه..

‏هكذا يفعل «الملهم» مع من يثق فيهم، يمنحهم كل ما يريدون من إمكانات، وفي نهاية الأمر رأينا ما رأيناه في الترفيه والرياضة من قفزات تخطينا فيها الزمن، واختصرنا العام في شهر.

• الجميل أن هناك تناغماً كبيراً بين الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي وصل إلى درجة أنه رأى فيهم «جبل طويق» اعتزازاً واعتداداً، ورأوا فيه ذاك الجبل «كلمة وموقفاً».