بشرى فيصل السباعي



توصلت دراسة لفريق بقيادة البروفيسور أويفيند مارتينسن Oyvind L. Martinsen رئيس قسم القيادة والسلوك الوظيفي بكلية الأعمال بالنرويج، جرت على 3000 مدير ومديرة، أن النساء أكثر ملاءمة للمناصب الإدارية من الرجال. وأثبتت تفوق النساء على الرجال في جميع المجالات القيادية التي بحثتها الدراسة وأنهن قائدات أفضل من الرجال، وبهذا حسم العلم الجدل التقليدي حول قدرات النساء في المناصب القيادية، حيث السائد الاعتقاد أنهن لا يصلحن للمناصب القيادية، ولذا لازالت هناك فجوة كبرى في تولية النساء للمناصب القيادية، وهذا يعني أنه تم إقصاء العنصر الأفضل لتلك المناصب، وهذا فيه هدر للطاقات ويؤثر سلبًا على كفاءة وإنتاجية القطاعات التي تعزل النساء عن المناصب القيادية. وأظهرت دراسة أخرى لأهم 500 شركة أمريكية أن الشركات التي لديها نسبة أعلى من النساء بمجلس الإدارة كانت أكثر ربحية وكفاءة من التي لديها نسبة أقل من النساء بمجلس الإدارة. وحسب دراسة ألمانية أجرتها مجموعة «كونيغشتاينر» للموارد البشرية في استطلاع للرأي أجري ضمن الدراسة تم استجواب 1023موظفًا وموظفة توصلت أن الموظفين يكونون أكثر سعادة عندما تكون مديرتهم امرأة. وحسب تقرير لمؤسسة «إس سي آي كيه إي واي» (SCIKEY) للبحوث على عينة 5388 شخصًا، فالموظفون الذين يعملون تحت إشراف النساء يتفوقون على أولئك الذين يعملون لدى الرؤساء الرجال، وتم تصنيف النساء كقائدات أفضل من الرجال بعد مراجعة تقييمات أكثر من 60 ألف قائد. وقد أظهر التقرير أن النساء أفضل من الرجال في التفاوض وفي إدارة النزاعات «هارفارد بزنس ريفيو». وخلال أزمة كورونا أظهرت التقييمات تفوق النساء على الرجال في دور قيادة وإدارة الأزمة. وحسب دراسة أخرى شهدت الشركات المملوكة للنساء للفترة 1997 -2014 نموًا يصل إلى 72.3 % وهذا أعلى بنحو 30% من معدلات نمو الشركات المملوكة للرجال. وحسب بحث نشرته مجلة فورتشن حلّل الباحثون 700 دراسة شارك فيها أكثر من 265 ألف شخص توصلت لأن النساء أكثر إبداعًا من الرجال. وحسب دراسة لمؤسسة غالوب شملت 27 مليون موظف حول العالم توصلت أن الموظفين الذين ترأسهم امرأة يندمجون في العمل أكثر من الذين يرأسهم رجل؛ لأن المديرات أكثر تشجيعًا وتطويرًا لهم وأكثر استفادة من إمكانات الموظفين، والذين يعملون ضمن إدارة ترأسها امرأة تفوقوا على من يترأسهم رجل والمديرات النساء يستطعن تأمين بيئة أفضل للموظفين. وحسب خمس دراسات أحدثت صدمة بالوسط الطبي فالنساء في تخصص الجراحة يحققن نتائج أفضل من الرجال؛ فنسبة نجاح العمليات التي تقوم بها الطبيبات الجراحات أكبر، ونسبة حصول مضاعفات جانبية ووفيات وفترة البقاء في المستشفى أقل، ومثل هذه الدراسات هي أفضل رد على تيار تحقير النساء «الميسوجينية» الذي يعتقد أن النساء يفتقرن للمهارات العليا القيادية وأنهن يصلحن فقط في دور التابع. والدراسات التي تثبت تفوق قدرات النساء لا تعد ولا تحصى وفي كل المجالات، وللأسف أنه لا يتم تداولها على نطاق واسع كما يتم تداول المقولات التقليدية السلبية عن النساء وقدراتهن، وهي تجعل الإنسان يتساءل كم فقدت البشرية من طاقات وإمكانيات بتحجيرها للنساء بالقالب التقليدي السلبي الذي يفترض افتقارهن للقدرات العليا في كل المجالات، ومثل هذه الدراسات يجب أن لا تبقى مجرد أخبار نظرية إنما يجب أن يظهر أثرها بالسياسات العملية على أرض الواقع، فتمكين النساء يقتضي توليتهن المناصب العليا، وهناك مصطلح غربي هو السقف الزجاجي يشير لحاجز يمنع وصول النساء للمناصب العليا وهو غير قائم على الكفاءة إنما على الانحياز العنصري الذكوري.