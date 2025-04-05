الموضوع السياسي والأمني الأكبر الذي يتخلّق أمامنا، في منطقتنا الشرق أوسطية، هو: ما نهاية هذا التهديد المتبادل بين أميركا، تحت قيادة ترمب، وإيران تحت «إرشاد» خامنئي؟

هذا الأمر بابٌ كبير من أبواب مدينة الاستقرار أو اللاستقرار، بالمنطقة، وعلى حسب نتيجة ونهاية هذا «الكِباش» الأميركي - الإيراني، سُيكتب تاريخٌ جديد، لأمدٍ زمني ليس باليسير.

ما نصيب الحقيقة ونصيب التهويل من المعركة اللفظية والدبلوماسية بين واشنطن وطهران اليوم؟

قبل أيام، خرج علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني ورئيس مجلس الشورى الأسبق، على التلفزيون الرسمي الإيراني، وقال إن أي هجوم على إيران «لن يمرّ دون عواقب»، داعياً الرئيس الأميركي ترمب إلى «تحديد مصالح اقتصادية مع إيران» بعد يومين من تلويحه بذهاب إيران علنياً ناحية إنتاج سلاح نووي، ردّاً على أي ضربة أميركية.

وهو الأمر «الجديد» رسمياً على اللغة الإيرانية، ما جعل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يسارع على حسابه في منصّة «إكس» للقول إن: «إيران تؤكد مرة أخرى أنها لن تسعى في أي ظرف من الظروف إلى تطوير أو امتلاك أي أسلحة نووية».

ترمب كان قد هدّد إيران، الأحد الماضي، بقصفٍ «لم يروه من قبل»، وتشديد الضغوط الاقتصادية، إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن يضمن عدم تطويرها سلاحاً نووياً.

عراقجي استخدم اللغة المعتادة، النووي عندنا سِلمي، وصناعة السلاح النووي «مُحرّمة» دينياً عندنا بفتوى من المرشد، ونحن نريد الحلّ الدبلوماسي، وثمّة نغمة جديدة مع ترمب، وهي نغمة الإغراء الاقتصادي، وأن إيران فرصة اقتصادية لرجل الأعمال، الرئيس ترمب!

لكن رجل الأعمال هذا يجيد استخدام لغة الحرب والسياسة الخشنة أيضاً، وقد حذَّرت أجهزة الاستخبارات الأميركية من أن إسرائيل تدرس تنفيذ ضرباتٍ كبيرة ضد المنشآت النووية الإيرانية، خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفق مصداقية الكلام الإيراني وشفافيته حول استخدامات الطاقة النووية، وحسب المنظّمة الذرّية الدولية، فإن مستويات التخصيب في إيران، تُشعر بأمرٍ ما؛ لأنه حسب المنظّمة الدولية: «أي دولة لم تفعل ذلك دون إنتاج قنبلة نووية»!

في العقود السابقة، كانت الثقافة السياسية في إيران تنتهج أسلوب «حافّة الهاوية» تعويلاً على أن الآخر سيخاف من عواقب هذا الـ«شبه جنون» في السلوك السياسي، سيخاف الطرف الآخر، ويرضى بالقليل، لكن اليوم هناك اختلافٌ في المزاج الأميركي، وصارت واشنطن هي أيضاً تستخدم ذات السلاح «حافةّ الهاوية».