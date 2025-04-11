حمد بن عبدالله القاضي

هذا عمل تاريخي توثيقي نهضت به باحثة سعودية، هي الأديبة سارة بنت عبدالله الخزيم:

«موسوعة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربيّة عبر التاريخ منذ ظهور الإسلام حتى العصر الحديث من 12 جزءاً».

وهو عطاء مؤسسي لا تنهض به إلا مؤسسات علمية ذات إمكانات كبيرة لكن تصدت له هذه الأديبة من هذا الوطن التي تفرغت لخدمة تاريخنا ومنظومتنا الأدبية.

نهضت به وعملت عليه على مدى سنوات الباحثة السعودية سارة الخزيم صاحبة صالون سارة الثقافي المعروف بالخرج والوطن.

شملت الموسوعة البحثية كل الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية وبلورت هذه الرحلات جوانب مشرقة دوّنها الرحّالة بكتبهم كما كشفت مؤلفات الرحالة الأجانب معلومات تهم كل باحث وكل معنيّ بتاريخ وجغرافية وطننا، بل تهم كل أبناء الوطن.

عشت مع هذه الموسوعة ورأيتها جهداً عظيماً تصدت له إحدى باحثات الوطن حتى أضحى حقيقة ثقافية بمكتبتنا السعودية.

أضاءت وأضافت فيها وأكملت عطاءات وبحوث ما قدمه الرواد من الأدباء والمؤرِّخين الراحلين كعلاَّمة الجزيرة الشيح حمد الجاسر -رحمه الله.

لقد وظَّفت قدراً كبيراً من جهودها ووقتها ومالها حتى صدرت الموسوعة عن دار كنوز المعرفة.

إن على المؤسسات المعنية بتاريخنا وحضارتنا وثقافتنا كدارة الملك عبدالعزيز وأقسام التاريخ بالجامعات أن تهتم بهذه الموسوعة وتستفيد منها، فقد تضمنت كمّاً ضخماً من المعلومات عن وطننا.. فتحيَّة لباحثتنا المتميزة.