خالد صائم الدهر



وصول ثلاثة أندية سعودية لنصف نهائي دوري أبطال آسيا أمر متوقع منذ الأدوار التمهيدية، وأن يكون طرفا النهائي سعوديين أيضاً أمر متوقع، عطفاً على الفروقات الفنية مقارنة ببقية الأندية المشاركة، وبالتالي لقب آسيا للنخبة 2025 بكل تأكيد سعودي.

وللمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال آسيا، تعرف من هي الأندية التي ستصل للأدوار النهائية.

وللمرة الأولى أيضاً في تاريخ البطولة تشهد وجود ثلاثة أندية سعودية في دور نصف النهائي خلال نسخة واحدة.

هذه جميعها مؤشرات وحقائق تدل على التغيير الكبير في مستوى الدوري السعودي، وبالتالي الأندية السعودية، ولكن للأسف لم ينعكس تطور الدوري والأندية على المنتخب الذي يصارع الآن من أجل التأهل لكأس العالم.

نعود لدوري أبطال آسيا، وبما أن الهلال والأهلي سيلعبان في نصف النهائي، فإننا لن نتمنى فوز فريق على آخر، والأهم سيكون هناك طرف سعودي في النهائي.

ومن جهة أخرى، سيواجه النصر السعودي فريق كاوازاكي الياباني، وتعتبر المواجهة أسهل للنصر المدجج بالنجوم بقيادة الدون كريستيانو رونالدو.

ومن هنا، وهذا تمنٍّ شخصي، أن يصل النصر للنهائي ويظفر ببطولة آسيا للنخبة على حساب الأهلي أو الهلال، من أجل كريستيانو الذي قدم وما زال يقدم كل شيء من أجل النصر والكرة السعودية.

فتحقيق النصر اللقب الآسيوي سيكون له زخم واهتمام عالمي أكبر من أجل الدون، رغم يقيني أن اللقب لن يكون سهلاً بوجود الهلال أو الأهلي في النهائي، إلا أن النصر إذا ما أراد اللقب يستطيع الحصول عليه.

وبعيداً عن الرأي الشخصي.. آسيا أصبحت سعودية على مستوى الأندية، وننتظر أن تصبح كذلك على صعيد المنتخب السعودي.

وللحديث بقية..