هل توجد أحداث «طبيعية» في عالم السياسة؟ أو نسأل بصيغة ثانية: هل السياسي إنسان يجري عليه ما يجري على الإنسان العادي؛ يمرض، ويكتئب، ويتوهّم، ويغضب، ويطمع، وتصيبه حادثة سيارة عادية؟

هل «كل» شيء حول السياسي أو السياسة، هو نتيجة تخطيط مسبق وسيناريو مُحكم التفاصيل؟

جمال عبد الناصر، هو حديث اليوم، بعد الجلَبة التي أثارها التسجيل الصوتي له مع العقيد «الشاب» الثوري، معمّر القذّافي، وهو يحاضر عليه بعقل الشيخ أو الأستاذ، مع التلميذ الحالم الواهم، وخلاصة التسجيل هو أن مصر لن تغامر بأمنها ومصيرها لإرضاء نزوات ونزغات الثوريين العرب مع إسرائيل.

كلامٌ أصاب الجمهور الثوري العربي العريض بالصدمة، لكن طُرح سؤال حول مغزى التوقيت في بث التسجيل الآن... ما هو؟!

أعجبني كلام الأستاذ عبد الرحمن الراشد في مقالته حول هذه المسألة، إذْ قال: «لماذا ظهر التسريب الآن بعد 55 عاماً؟ بالمنطق، لا يوجد هناك توقيت مريح، فالمنطقة منذ ذلك اليوم وإلى اليوم في أزمات. مثلاً، لو ظهر قبل خمس سنوات، لقيل آه، هذا تبرير للاتفاقات الإبراهيمية واعتراف الإمارات والبحرين بإسرائيل، ولو ظهر قبل أربع سنوات لقيل سُرّب ليغطي على خروج الأميركيين من أفغانستان، ولو نشر قبل ثلاث سنوات لزعموا أنه لإلهاء المنطقة عن زلزال المظاهرات في طهران أو أحداث كأس العالم في الدوحة، ولو نُشِر السنة الماضية لقيل توقيته مع مقتل حسن نصر الله، وهكذا. لا نعرف سنة جميلة وهادئة ترضي من يشكك بأنه توقيت خبيث».

صحيح، نحن في عالمنا العربي مسرفون في أوهام المؤامرات والتوقيتات، ربما كان هذا الطبع النفسي العام، لا فرق فيه بين عامّي ونخبوي، وعالم أو جاهل؛ لأن الإسراف في تخيّل المؤامرات في كل شيء حولنا صار هويّة ثقافية صابغة لنا كُلّنا... أو جُلّنا.

لستُ أدري عن «باطن» التوقيت في بث تسجيلات ناصر، لكن جوهر ما قاله الرجل موجود في الوثائق المنشورة من قبل، وفي بطون الكتب، لمن يريد حقّاً التقصّي والتفتيش والبحث والتنقيش.

لكن «ظاهر» الأمر هو أن أسرة الرئيس عبد الناصر، دأبَت منذ وقتٍ على بثّ ونشر بعض التسجيلات والوثائق على قناة اليوتيوب الخاصّة بها، وليس من الآن فقط... هكذا بكل سهولة!

أمّا أثر بثّ التسجيل، على الوعي العام، فلا أثر، وأتفق مع الأستاذ عبد الرحمن الراشد: «التسجيل لن يغيّر واقعاً يهيمن عليه الراديكاليون، لكنه مهم في النقاش السياسي الواقعي، ولتصحيح الرواية التاريخية».