سلطان الزايدي



في منافسة كرة القدم تجد العجب العُجاب في محيطنا المحلي والآسيوي، تشعر بهذه المقولة مع النصر وجمهوره، الذي يعاني الأمرّين مما يفعله النصر بهم، فالنصر نادٍ غريب، تجده يخرج من منافسات سهلة بطريقة غريبة، ولا تفهم كيف، ففي النخبة الآسيوية على سبيل المثال: كانت كل الظروف تخدم النصر، وكان من الممكن على أقل تقدير أن يلعب نهائي البطولة أمام الأهلي؛ لأن طريقه نحو النهائي لم يكن صعبًا، بحكم الأدوات التي يملكها النصر من نجوم عالميين، لكن مع الأسف النصر خرج من دور الأربعة بأداء ضعيف وتكتيك فني فاشل داخل الملعب، لا أفهم لماذا قرارات المسؤولين في النصر لا تخدم النصر، والمدرب بيولي لا يصلح، حقيقة كانت واضحة من قبل بطولة النخبة الآسيوية، وقد كان من الممكن إقالته في الشتوية، وكانت هناك فرصة حقيقية في إحداث تغييرات بسيطة تخدم الفريق، لكن هذه التغييرات ذهبت في اتجاه سيئ لا يخدم الفريق، فعلى سبيل المثال: حتى تستغني عن «تاليسكا» يجب أن تبحث عن بديل مميز؛ لأنه في النخبة الآسيوية عدد الاستفادة من اللاعب الأجنبي مفتوح، فلماذا لم يبق «تاليسكا» في النصر للمشاركة في النخبة الآسيوية، ولماذا الإصرار على لاعبين أقل من 21 سنة لا يخدمون الفريق!

في دائرة النصر تحديدًا الحلقة الأضعف هو جمهوره، يدعم بقوة ويبذل مجهودًا في التشجيع، ويفعل كل شيء من أجل النصر، لكن مع الأسف لا يقدم لهم المسؤول عن النصر ما يوازي هذا التعب، وفي الوقت نفسه ليس لديهم القدرة على هجر المدرج، ولا أحد يعلم كيف يمكن أن يصبح النصر فريقًا يرافق الإنجازات ويحصدها!!

دمتم بخير،،،