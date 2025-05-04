الزكاة في الإسلام ركن من أركان الإسلام الخمسة، وعليها يقوم نظام اقتصادي مميز يحفظ حقوق الفقير والمسكين، ويخلق سلماً اجتماعياً من خلال سدّ حاجة الفقير من قبل الأغنياء، وكل الأديان تؤمن بالعمل الخيري، بل إن فلسفة الأديان قائمة على العمل الخيري والأخلاقي، من هنا جاءت فلسفة العطاء المغني في الإسلام، ويتمثل العطاء المغني في سدّ حاجة مهمة لدى المحتاج، فمثلاً، تعلمه تعليماً جيداً ليستطيع أن يُعيل نفسه، أو تشتري لأسرة محتاجة منزلاً من الزكاة الواجب إخراجها؛ وأنت حينما تشتري لأسرة فقيرة منزلاً فأنت بذلك وفرت لها مأوى، وهذا هو المهم، لأن المأكل والملبس سيكون من السهل الحصول عليهما أو توفيرهما، لذلك كان العطاء المغني من الزكاة لفقير واحد أهم من تفريقها على فقراء عدة.

ولكن ما الذي استدعى هذا القول الفقهي في ذهني، الذي استدعاه تبرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمليار ريال (نحو 266.6 مليون دولار أميركي) لبناء وحدات سكنية توزع على الأسر السعودية المحتاجة، غير القادرة على تأمين سقف يؤويها، وما يميز هذا التبرع أنه جاء محدداً بمدة زمنية قدرها 12 شهراً، ثم طُلب من المنفذين تقرير شهري يوضح سير العمل منعاً للتأخير، وهنا يتجلى العطاء المغني، بحكم أن توفير السكن أصبح معاناة للأسرة المحتاجة بعد ارتفاع أسعار العقارات في السعودية.

هذه المبادرة من ولي العهد أرجو أن تقودنا لمبادرات مماثلة من رجال الأعمال كلٌ على قدر استطاعته، وليبدأ رجال الأعمال بالأقربين، ففي كل عائلة هناك أيتام وأرامل ومحتاجون، وحينما طلبت أن يبدأ رجال الأعمال بالأقربين ذلك أن كل فرد قد يكون أكثر معرفة بأوضاع أقاربه، فنتيجة القرب يعرف المحتاج، ومن استغنى.

هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فنأتي إلى دَورِ الشركات في تأمين سكن لموظفيها، مثل ما كانت تعمل شركة «أرامكو» سواء عن طريق القرض الذي يعطى للموظف ويقتطع من مرتبه، أو تأمين سكن يؤجر على الموظف بإيجار ميسر؛ لأن ذلك سيخلق ولاءً لدى الموظف تجاه شركته، ثم إنه سيجعل الموظف يفكر ألف مرة قبل أن يغادر شركته لشركة أخرى نتيجة لهذا الامتياز.

يتبقى دور الجمعيات الخيرية، فمهما كانت مواردها فإنني أعتقد أن بإمكانها تأمين سكن واحد لكل أسرة محتاجة كل سنة، ثم إن فاعلي الخير سيسهمون في مثل هذه المشروعات كل على قدر استطاعته، إذا لمسوا الجدية لدى هذه الجمعيات.

مبادرة ولي العهد السعودي فتحت أبواباً تسد حاجة المحتاجين، فأرجو ألا تغلق هذه الأبواب وأرجو أن يكون ذلك عبر منصة مخصصة لسكن المحتاجين يسهم بها القادرون جميعاً، كل حسب قدرته حتى وإن كانت المساهمة قليلة. ودمتم.