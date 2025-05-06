عادل المرزوقي



وبات بإمكاننا تحسين الإنتاجية والاستفادة من وقتنا، وتطوير حياتنا بشكل جذري، لا سيما وأن الذكاء الاصطناعي أصبح لديه استخدامات كثيرة في مختلف المجالات، مثل التعرف على الصور والصوت ومعالجة اللغة والكتابة والبحث والفن، واتسع نطاقه أكثر من خلال مساعدته في تشخيص الأمراض، وتخطيط المدن وإدارة مواردنا بشكل أكثر كفاءة، وغيرها.

«مسؤوليتنا هي تجهيز أطفالنا لزمن غير زماننا.. وظروف غير ظروفنا.. ومهارات وقدرات جديدة تضمن استمرار زخم التنمية والنهضة في بلادنا لعقود طويلة قادمة بإذن الله».

حيث سيتضمن المنهج وحدات تعليمية مصممة خصيصاً لكل مرحلة، تشمل مفاهيم الذكاء الاصطناعي وبياناته وتطبيقاته، والأهم أنها ستسهم في رفع مستوى الوعي الأخلاقي لدى الطلبة، وستعزز ارتباطهم بالمجتمع ومعرفتهم بالسياسات وتحفز لديهم روح الابتكار.