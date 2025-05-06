خالد أحمد الطراح

إذا كانت الأحداث الأخيرة في الأردن تفجر الغضب الأمني والسياسي ضد حركة «الإخوان المسلمين»، ونشاطها وأهدافها، فكيف تمضي الحرب الفكرية مع جماعة الإسلام السياسي من دون إجماع عربي لحظر حركة «الإخوان» على مستوى الجامعة العربية؟

بانفضاح مخطط «الإخوان المسلمين» في الأردن مؤخراً، واعتقال الخلية الإرهابية لجماعة الإسلام السياسي، تكون حركة «الإخوان» تلقت ضربة قاصمة، لكن هذا لا يعني انتهاء مخططات المؤامرات لحركة «الإخوان» المسلح، والديني المسيّس في الوطن العربي والعالم ككل.

الحكومات العربية التي لم تزل تبجّل سياسة المواربة، والمداراة، تقع في خطأ سياسي قاتل في حساباتها، ونعومة قراراتها مع حركة «الإخوان»، وتعرّض مصالحها القومية للخطر، وتغامر في شعوبها نحو هاوية الاضطرابات، والشغب، والعصيان، والثورات، والتضليل الديني.

فجولة حركة «الإخوان» في الأردن لن تكون الأخيرة، وقد تكون جولة اختبار لنبض الشارع العربي والإسلامي في ظل تطورات سياسية متسارعة مصحوبة بالتوتر العسكري حول قطاع «غزة»، وتطورات لافتة من قبل حركة «حماس» وهي الجناح الفلسطيني لحركة «الإخوان»، التي بادرت في تأييد «حمساوي» لعملية الأردن!

الكويت، كما هو معروف، لديها تنظيم نشط ومنظم جداً لجماعة «الإخوان المسلمين»، ولهم تاريخ في التقلبات، والتكيف مع الظروف والتطورات الاجتماعية والسياسية، بالرغم من مزاعم الانشقاق عن التنظيم الدولي للإخوان بعد الغزو العراقي.

تعد جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت؛ التي تمثل «الإخوان المسلمين»، مظلة «الحركة الدستورية الإسلامية»، بعد تغيير اسمها بعد تحرير الكويت، على حين اسم الجمعية في عام 1952 كان جمعية الإرشاد الإسلامية، وكان للجمعية مواقف متزمتة ومتشددة اجتماعياً وسياسياً وتعليمياً.

لقد وثّق أمين سر جمعية الإصلاح الاجتماعي السابق الدكتور عبدالله سليمان العتيقي، موقف «الإخوان» في «مذكرة رسمية» رفعتها الجمعية إلى أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم في عام 1959 بشأن الاعتراض على ابتعاث المواطنات الكويتيات إلى الغرب، بسبب «مفاسد المدينة الغربية»، والاعتراض على «إرسال البنات في بعثات تعليمية إلى جامعات أوروبا وغيرها من البلاد التي يباح فيها الاختلاط، والخلوات... والتأثير الضار على أخلاقهن»، على حدِّ تعبيرهم!

ومع ذلك، فإن موقف «الإخوان» تغير في 16 مايو 2005، حين صوتوا بمجلس الأمة لصالح منح المرأة حقوق الترشح والانتخاب، بعدما أدركوا أهمية القاعدة النسائية في تعزيز حضورهم الانتخابي، مما سمح لهم بتمدد نفوذهم في المجتمع، والمدارس، والأجهزة الحكومية، وجمعيات النفع العام، بعد التصويت ضد نفس المشروع في عام 1999!

دور حركة «الإخوان المسلمين» ليست هوامش في الحياة السياسية حتى نترك الهوامش، ولا نركز عليها، فدور «الجماعة» يأتي أحياناً برغبة اختبار نبض الشارع بغطاء فقهي، وأحياناً بغطاء مسلح؛ بغية تحقيق الانقضاض على الصراعات والنزاعات، والأحداث، بمختلف اتجاهاتها، وطبيعتها لصالح «الإخوان».

قبل أيام، اقتنص القيادي في حركة «الإخوان» في الكويت السيد طارق السويدان فرصة معرض «الكتاب الإسلامي» الذي نظمته جمعية الإصلاح الاجتماعي، لتمرير ذكر أحد قادة الإخوان؛ وهو مواطن خليجي اختار جادة التمرد الديني، والتحريض السياسي، في حين جرى تجاهل متعمد لمراجع فقهية أخرى أكثر رصانة من الكتاب المزعوم!

وفي سياق آخر، شاهدنا تسجيلاً مسرباً بثته قناة «العربية» للسيد السويدان يتحدث عن «تدريب 70 ألف شاب في السودان»، وعن «حرية» الجماعة في الكويت!

طارق السويدان ينتظر أن تؤتي «التجربة السودانية» ثمارها، والحمد الله أنها آتت ثمارها الطيبة حيث تمزقت السودان من انفصال الجنوب إلى حرب بين الجيش والدعم السريع والآتي أعظم، فهنيئاً للإخوان المسلمين بهذه الإنجازات العظيمة التي حققوها!

وكان السويدان من بين وفد «الإخوان»، الذين زاروا واشنطن أثناء الغزو العراقي؛ بهدف الانفراد بلقاء مع الخارجية الأمريكية، ولم تتحقق رغبته!

وساوم طارق السويدان سفير الكويت السابق الشيخ سعود ناصر الصباح -رحمه الله- لدى واشنطن لتمويل مشروع تسويق «الوجود الأمريكي في الخليج»، بقيمة «50 مليون دولار، وخفضها لاحقاً إلى 5 ملايين»!

وثق الوزير والسفير السابق الشيخ سعود الصباح مساومة طارق السويدان، في أكثر من لقاء تلفزيوني وحديث في الكويت وخارجها، لكن ظلت الحقيقة يتيمة من دون إجراءات تقصٍ وتحقيق!

المعركة مع فكر الإسلام السياسي لحركة «الإخوان» وتقلبات الأهداف، والمخططات ووحدة تبادل الأدوار مع «الإخوان» في العالم، لن تكون لها نهاية، ما لم تبارد الجامعة العربية بتبني حتى لو بأغلبية مطلقة، مشروع حظر حركة «الإخوان المسلمين»، ومصادرة أموالها، ووأد منابع التمويل، في القمة العربية القادمة في العراق.