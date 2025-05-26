أحمد الشمراني



هي ليست بطولة نفرح بها ونضيف لها.....!!

هي كبيرة في الشكل والمضمون وكبرت بنا.....!!

فرحتنا بها هزت قارة وفرحتها بنا أعطتنا تاج التميز...!

بداية لم يكتبها سقراط أو قالها ‏بوكوفسكي بل قالها جمهور الأهلي الذي أجمع على عشقه كل النخبة....!!!

سقراط قال: «إذا كنت تنظر لكل ما يقوله الآخرون فسوف تصبح أسيراً لهم...»،

أما بوكوفسكي فقال: «لَا أُفَسِّرُ للنَّاسِ ما أفعلُه، حتَّى لا يتوهَّمَ أحدٌ بأنَّ لديهِ الحَق بمعرفةِ كُلِّ مَا أفعلُه».

وبين المقولات الثلاث يسكنني نادٍ فيه من لون الحياة ووسامة وطني ما جعله من أهلي....!!

وهذه ليست (لعبة أحرف) أعزف بها على وتر العشق بقدر ما هي حالة صدق فيها الحرف وسيلة والجمال غاية....!!

الوطن قال كلمته في ليالٍ مدها ما زال في بدايته.. أفراح تعطي تأكيداً أن الأهلي يملك بكل الأرقام الشعبية الأولى ولا مشكلة أن يتنافس البقية على المركز الثاني وما بعده من مراكز....!!!!!

الحرف ليس لي بل إلى عاشق من ضمن الملايين فكانت هذه اللوحة:

هم أندية،

‏وأنت قصة،

‏هم بطولات،

‏وأنت دولة مشاعر.

‏• وهنا نختم بومضة في عتمة مساء لنردد سوياً:

‏أحبك بجنون..

‏جنون من يُقسم ألا قلب له سواك،

‏ومن يرى في خسارتك انتصاراً..

‏لأنه خُلق فقط ليكون معك، لا ضدك....

أخيراً: • انتبه.. لا تتقمص «شخصية» مَنْ هو أكبر منك.. فارتداء الطفل أحذية الكبار لا تزيد في خطواته بل تعرقل سيره.