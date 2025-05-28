عبده خال



في كل موسم حج تبدأ المراهنات على نجاح أو إخفاق الموسم..

من المؤكد أن أي عداوة قائمة يكون فيها العدو متربصاً بك ودافعاً كل نجاحاتك إلى مصب حقده، ولا يحتاج العدو لأي براهين على صدقك ونزاهتك قبل أن ينبري إلى إصدار حكمه البغيض، حتى إذا دلق كل أكاذيبه، تظل أحقاده مشتعلة، والحاسد لا يفرح بأي نجاح تحققه، ويسعى إلى تهشيم كل إنجازاتك.

ولأننا نشرف على أكبر تظاهرة إنسانية يتواجد بها ملايين من الناس في زمن ومكان محدودين، ونحقق النجاح المتوالي، فهذا النجاح يسوء من كان يتربص بإفشال هذه التظاهرة، وعلينا التمسك بكل نجاحاتنا والمفاخرة بها إزاء أي تشكيك صادر من دول أو أفراد.

وفي كل موسم للحج يتكالب المحرضون، والحساد، والناقمون لخلق حالات من الضجيج، ويتم توزيعه في مواقع التواصل الاجتماعي، فما يسبق موسم الحج من حملات كاذبة عن المملكة لا يقف عند دولة أو أفراد، إذ إن التفوق مجلبة للحسد والعداء أيضاً.. وفي كل موسم تفرش البسط، وتحد الألسن، وتحاك الأكاذيب وتنهض مسالخ نحر كل ما تفعله المملكة من جهد لراحة ضيوف الرحمن، ولأن الكاره أعمى، تشن الحملات الضارية على المملكة كذباً وزوراً.

ومع كل ذلك البهتان تواصل المملكة أداء الخدمات الرائعة لإنجاح موسم الحج، وأثناء الموسم وقبله تكون أكاذيب الكارهين متحفزة في بث الأكاذيب وتوزيع حقدهم عبر أي أداة تواصل، ومع تناقل الأكاذيب عبر محيط متسع في النت تكتسب تلك الحملات الحاقدة الانتشار لوجود عجلة إعلامية ضخمة تسوق لها، إلا أنها تتلاشى سنويّاً أمام الحقيقة التي يجسدها نجاح الحج.

وفي كل موسم حج نلاحظ أن العجلة الإعلامية العدائية تنفخ كيرها باتجاه المملكة بكثافة وتركيز على ضعف إدارة الحج، ومع كل موسم تسطع النجاحات المصاحبة للحج، ويتحدث الحجيج عما وجدوه من حفاوة وترحيب وتسهيل لمناسكهم، فهم أكثر تجربة ودراية بما أحدثته إدارة الحج من قفزات نوعية في المشاعر المقدسة، وكما يقول المثل «أصدق القول ما تراه العين لا ما تسمعه الأذن»، إلا أن وسائل الإعلام العالمية لا تبث شهادات الحجيج، فتظل الأكاذيب مستنقعاً يتزّود منه العدو والحاسد ضد بلادنا.

ولأننا نعيش في زمن الإعلام تكون الكفة راجحة لكل من يدير العجلة الإعلامية الضخمة في نُصرة قضاياه الوطنية، وتسويق نجاحاته بحرفية الإعلامي الحذق الذي لا يقدم مادة إعلامية باردة.

وفي المواسم السابقة استطاع إعلامنا -بجوار إعلام الدول الصديقة- دحض أكاذيب وحقد الكارهين لنا، ونحن على علم بما يفعله الكارهون، كما أننا على علم أن النجاح المثبت سنويّاً قادر على رد كيد الأعداء.

وفي زمن الصورة والإعلام المتحرك من خلال الأفراد أو المؤسسات أو الهيئات المتواجدة في المناسك يكون للنجاح شهود ميدانيون أكثر مصداقية عما يقال من خارج المشاعر.

حقّاً، لا يكفي أن تنجح، بل تحتاج إلى من يسوّق هذا النجاح من خلال الحجاج أنفسهم.