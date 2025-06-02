أحمد الشمراني



• في غمرة أفراحنا بمنجز الأهلي الوطني ظهرت لي على شاشة العرض الإعلامية أسماء تميل للهلال والنصر والاتحاد بلغ بها الغبن مبلغه، ولا ضير في ذلك بالنسبة لي.

• قد أقبل من الهلاليين كونهم لا يريدون أحداً يحصل على ما يميز الأهلي أو غيره عنهم، والاتحاديين لأسباب تعنيهم ولا تعنينا، لكن النصر كنت أظن بعض إعلامه خرجوا من الوصاية الاتحادية وخاب ظني، وهذا لا يلغي احترامي لمن أنصفوا الأهلي وثمنوا منجزه الوطني، كما لو كانوا منا، بقيادة الزميل خالد الشعلان الذي كتب وما زال يكتب بأحرف من الذهب.

• ما علينا، أسأل فقط: لماذا صغرتم في ليلة الوطن الكبيرة؟

• ما يهمنا، لكن لماذا يا بعض إعلام النصر تباهيتم بإنجاز الاتحاد المحلي وتجاهلتم من بيض وجه كرة القدم السعودية؟

• بعد مؤتمر هيرو فهم النصراويون الحقيقة المرة، فلا تقفزوا من السفينة، فأنتم جزء أصيل ومهم مما يحدث للنصر، أما الأهلي فهو اليوم متربع على عرش قارة آسيا ترونه ولا يراكم.

• قال محمد نور النخبة الآسيوية أقوى من دوري روشن فهبوا عليه جماعات وفرادى، ثم عاد وصحح فقال أقصد النخبة الآسيوية أهم اسماً، فلم يتركوه في حاله.

• يا أحبتي «الصفر»، لماذا هذا الغضب على الأسطورة محمد نور؟ تريدون منه أن يكذب؟

• قالها، أي محمد نور، مبكراً في حوار مع خالد العليان في رمضان «الأهلي سيحقق بطولة النخبة الآسيوية»، ويعرف عن الملعب ما لا تعرفونه.

• لست ضد أن تسود الروح الرياضية بين الأندية، لكن ضد أن تتخذ قراراً يمثل نادياً حتى ولو كنت رئيساً، أقول هذا لرئيس الأهلي الذي أراه مفوهاً ولكن كان يحتاج إلى من يعلمه أن من تجاهل إنجاز الأهلي الوطني ولم يبارك يفترض أن تتجاهله، وإن كان لابد من المجاملة فجامل بعد أن تكون دون صفة في النادي.

• الإعلام يستضيفك كرئيس للأهلي وليس خالد الغامدي، فركز يا صديقي المفوه.

• ألم تكفي مباركة لرؤساء الأندية في بداية رئاستك للأهلي وتجاهلهم لك، أستثني رئيس النصر مسلي آل معمر. أكرر.. اللي ما يقدّر الأهلي لا نراه يا رئيس الأهلي.