لبنان، كما هو معروف لدى جنابكم، بلد سيئ الحظ. بالجملة والمفرق. وكلما داويت جرحاً سال جرح. آخر أخباره أن السيدة الأميركية التي كلفت مساعدته على تطبيق القرار 1701، لم تعد في بيروت، ولا في إسرائيل، ولا حتى في واشنطن. أين هي إذن السيدة مورغان أورتاغوس؟ في المدينة التي «يحبها قلبها». مدينة الغناء البلدي، وأنغام ألفيس ألفيس برسلي، في ناشفيل، على بعد نحو عشرة آلاف كيلومتر من الشرق الأوسط الجديد. هل سافرت على طائرة خاصة؟ لا. مقطع الرحلة بين واشنطن وباريس كان على طائرة الركن المصرفي الصافي أنطون الصحناوي. المسافات الباقية عادي «باكج».

في هذه الأثناء انهمكت وزارة الخارجية الأميركية في البحث عن مبعوثتها الخاصة، واتخذت بحقها قرار الصرف، بحسب ما ذكرت تقارير إخبارية، وتوقف البحث مرة أخرى في قضايا لبنان العاجلة. مهمة امتلأت بالفساتين الخارقة، والتنورات الحمراء، والعروض فائقة الأناقة، تنتهي فجأة بسبب إغراءات بيروت، ورحلة خاصة خلال الدوام الرسمي.

ما العمل الأهم الذي كان يجري طوال ذلك الوقت؟ يا مولانا، كانت سيدات بيروت يعطين التعليمات إلى المزينين النسائيين بنسخ تسريحات مورغان حرفياً. لذلك، ما إن توقفت عن الظهور الملون، أو «الكاكي»، في مواعيد بيروت الرسمية، حتى بدأ مشهد مثير: السيدات في شكل واحد بتسريحة مورغان حرفياً: فارق عريض عند الجبين العريض، وضفيرتان عريضتان على الكتفين.

هل انتشرت الموضة في كل لبنان والمناطق والأحزاب؟ تقريباً. وسوف تزداد كلما بانت تفاصيل جديدة عن المرأة التي استخدمت أقوى لغة، وهي في أكثر المظاهر أناقة. وسوف تعرف السيدة مورغان بعد اليوم، كما عرفت جميع المحاولات الدبلوماسية في الشرق الأوسط: 242، 338، 1009. أما هي فلها عز الـ1701...!