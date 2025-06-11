علي محمد الحازمي



في قلب محافظة ضمد، وتحديداً منذ عام 2015، وُلد حلم رياضي صغير اسمه «نادي الوطن»، سرعان ما تحول إلى نموذج ملهم في العمل المؤسسي والرياضي المنظم. نادي الوطن ليس مجرد منشأة رياضية ناشئة؛ بل هو عنوان لرؤية واضحة، وطموح لا يعرف حدوداً. رغم غياب المنشآت الرياضية الكاملة في بداياته، وافتقاده إلى مقر دائم أو دعم مادي كبير، تمكّن النادي من شق طريقه بثبات، واضعاً لنفسه خطة استراتيجية، تستند إلى تطوير البنية الإدارية، وصناعة الفرق التنافسية، وتمثيل المملكة على المستويات الوطنية والدولية.

خلال سنوات قليلة، نجح نادي الوطن في حصد العديد من البطولات في ألعاب متعددة مثل كرة القدم، وألعاب القوى. كما تأهلت فرقه إلى مستويات عليا في مختلف الفئات، وبرز عدد من لاعبيه في المنتخبات الوطنية، في دلالة واضحة على الاحترافية التي تُدار بها المواهب داخل النادي. ويُحسب لإدارة النادي، التي تعاقب عليها عدد من القيادات الشابة والطموحة، قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، معززة روح الانتماء بين اللاعبين، والمدربين، والإداريين.

اليوم، يقف نادي الوطن كنموذج سعودي يُحتذى به في كيفية بناء نادٍ ناجح من الصفر. ليس فقط من حيث النتائج، بل من حيث المنهجية، والحوكمة، والاستثمار في الإنسان. وهو ما جعل وزارة الرياضة تشيد بتجربته، وتضعه ضمن أبرز الأندية الصاعدة في المملكة.

في زمن تتسابق فيه الأندية نحو التوسع والإنفاق الضخم، يُثبت نادي الوطن أن التخطيط والروح والانتماء لا تقل أهمية عن المال والمنشآت. ويؤكد أن من «ضمد» يمكن أن تخرج قصة نجاح تكتب في صفحات الرياضة السعودية بأحرف من فخر.

المؤكد أن نادي الوطن هو النادي الوحيد على مستوى المملكة الذي يشارك في جميع الدوريات بمختلف الفئات السنية، وقد أثبت كفاءته عبر تخريج لاعبين التحقوا بأندية كبرى، مما يجعل منه منصة وطنية لاكتشاف المواهب، وليس مجرد كيان رياضي محلي. ورغم هذا التميز، إلا أن النادي يواجه تحديات كبيرة في ظل محدودية البنية التحتية، وغياب الدعم التسويقي والاستثماري الكافي.

إن توفير منشآت رياضية متكاملة يُعد ضرورة ملحة لضمان استمرار هذا التميز، كما أن بناء منظومة تسويق واستثمار رياضي سيُسهم في تعزيز موارد النادي واستدامة عطائه. نادي الوطن لا يُمثل ضمد فقط، بل هو قصة نجاح وطنية جديرة بالدعم، ومشروع رياضي يستحق أن يُحتضن ليواصل رسالته في خدمة رياضة الوطن.