سلطان الزايدي



أحيانا يكشف لنا المسؤول عن العمل حجم الفشل، دون أن يشعر، هذا ما وجدناه في تصريح ياسر المسحل بعد مباراة منتخبنا ضد أستراليا، ليس لأنه خاض في بعض التفاصيل التي كانت سبباً في هذا الإخفاق، بل لأن تبرير الفشل أحياناً لا يكون مقنعاً، ولا يمكن قبوله، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل قال بعد مباراة أستراليا التي خسرها منتخبنا على أرضه: إن النتائج تتحسن، وفي تصاعد مستمر، هذا الأمر لم نشاهده، بل إن منتخبنا لم يتمكن من الفوز على المنتخبات المنافسة له في المجموعة مثل المنتخب الياباني والأسترالي، وأضاع نقاطاً سهلة من أمام منتخبات أقل إمكانيات في كل شيء من منتخبنا، لا نريد أن نطيل تفاصيل اللوم والانتقاد، هناك فرصة قوية للتأهل كما قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومن المفترض التجهيز لها من الآن، فرصة استضافة الملحق متاحة، وستكون عاملاً مهماً في حسم مسألة التأهل إن شاء الله، كذلك استشعار المسؤولية، وأن منتخبنا في فترة سابقة، وعندما كانت مقاعد التأهل محدودة كنا دائماً الأكثر سيطرة، ونذهب لنهائيات كأس العالم عن قارة آسيا، اليوم وبعد النظام الجديد، وهذا العدد من المنتخبات المتأهلة يجب ألا يكون منتخبنا خارج البطولة، لذا الأمر جداً مهم، وفي غاية الأهمية، لذلك قلت أول خطوات التصحيح استشعار المسؤولية، كنا نفكر في وقت سابق في تحسين نتائجنا في كأس العالم والحديث عن التقدم في المنافسة والوصول لأدوار متقدمة في البطولة، ليس من المنطق أن نعود خطوات كثيرة للخلف، ونفكر في فرصة التأهل لنهائيات كأس العالم عن قارة آسيا، من هنا يتضح لنا سوء ما وصل له منتخبنا على المستوى الفني المرتبط أيضا بالنتائج، ما زلنا قادرين، وما زلنا نرى منتخبنا ضمن قائمة المتأهلين لنهائيات كأس العالم القادمة، معك يا الأخضر.

دمتم بخير،