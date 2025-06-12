وصفنا في المقال السابق حالة مومياء توت عنخ أمون عندما تم فتح التوابيت المغلقة عليها لأكثر من ثلاثة آلاف عام. لقد أدى تسرع المحنطين إلى صب كميات هائلة من الراتنغ على المومياء، الأمر الذي جعلها تلتصق بصندوق التابوت الذهبي الذي كانت ترقد بداخله. ولقد حاول هيوارد كارتر وضع المومياء خارج المقبرة تحت شمس وادي الملوك شديدة الحرارة، آملاً أن تساعد في فك المومياء عن التابوت، ولكن لم تنجح تلك المحاولة، ولم يكن أمام كارتر والدكتور دوغلاس ديري أستاذ التشريح الذي تم تكليفه بفك لفائف المومياء سوى استخدام السكاكين المسخنة على النار وغيرها من الأدوات الحادة التي لا يمكن أن تخطر على البال، مثل استخدام الأزاميل! لقد كان من نتيجة ذلك أن تم تقطيع أوصال المومياء وفصلها عن الجسد، فلم تعد الرجلان والذراعان مرتبطة بالجسد. ليس هذا فقط، بل إن الرجلين تم تقطيعهما إلى أجزاء من عند المفاصل. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء العنيف يعتبر جريمة أخلاقية ومهنية من الدرجة الأولى ستظل تطارد سمعة هيوارد كارتر إلى الأبد؛ فقد تمكن ديري من تحديد عمر الفرعون توت عنخ أمون عند الوفاة من خلال دراسة مناطق التحام الذراعين والرجلين بالجسد أو ما يعرف بالغضاريف، ومدى التئامها أو التحامها بالعظام، وبناء على ذلك تم تحديد عمر الملك عند الوفاة بأنه لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد على 20 سنة. أما الشيء الذي استفاده كارتر من هذا الإجراء العنيف مع المومياء فهو الكشف عن عشرات المجوهرات والحلي والتمائم التي كانت على الذراعين والرجلين، والتي تعتبر بحق من روائع الحلي في العالم القديم.

كانت منطقة الصدر ملتصقة تماماً بقاع التابوت الذهبي، ولم تكن هناك مواد إذابة في ذلك الوقت يمكن استخدامها لتجنب مزيد من التدمير للمومياء، الذي استمر مع الأسف وبنفس الطريقة، فتم كسر معظم أضلاع القفص الصدري لتوت عنخ أمون، وكذلك فصل الرأس تماماً عن الجسم لاستخلاص القناع الذهبي الذي كان يغطي رأس وصدر المومياء. لقد كشف كارتر عن كل تميمة مهما كانت صغيرة، وكذلك كشف عن عشرات من الحلي التي لا مثيل لها في أي مكان؛ والأهم هو الحصول على القناع الذهبي الذي يصنف على أنه أثمن قطعة أثرية من العالم القديم. ومن الناحية الأخرى تحولت المومياء التي ظلت لآلاف السنين سليمة لم تمس إلى أشلاء لا يمكن ترميمها أو إعادتها إلى حالتها الأولى. والغريب أن كارتر كان يسمح لمصور البعثة هاري برتون بتوثيق الحدث والتقاط الصور لرأس توت عنخ أمون بعد أن تم فصله عن الجسد. وعلى الرغم من كل ما فعله كارتر بالمومياء فإنه قام بإعادة دفنها مرة أخرى على نقالة خشبية بسيطة على طبقة من الرمال، وبداخل صندوق التابوت الخشبي الكبير الذي تركه كارتر داخل المقبرة في التابوت الحجري، لتصبح المومياء والتابوت الخشبي المذهب وكذلك التابوت الحجري الأحمر هي كل ما تبقى من كنز توت عنخ أمون داخل المقبرة، في حين رحل باقي الكنز ليعرض في المتحف المصري بالقاهرة.

لقد ادعى كارتر أن رغبة الملك توت عنخ أمون كانت أن يظل إلى الأبد باقياً في مقبرته، وأنه - أي كارتر ـ سيحترم تلك الرغبة ويدع الملك مدفوناً في مقبرته! أما الحقيقة فهي أن كارتر لم يكن يرغب على الإطلاق أن يرى أحد الجريمة التي ارتكبها في حق مومياء الفرعون توت عنخ أمون.