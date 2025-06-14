أحمد الشمراني



يفترض أن لا نسمع من أي نادٍ من أندية الصندوق وتحديداً الهلال والنصر أي صوت يطالب بميسي، أما الاتحاد فلم يتأهل أو يشارك في آسيا في النسخة الماضية التي حققها الأهلي بكل جدارة...!!

الهلال يريد ميسي والنصر كذلك، وهذا كلام هدفه التخريب على الأهلي الذي يستحقه عطفاً على ما قدمه للوطن من إنجاز احتل على إثره التصنيف الأول على القارة، فماذا تريدون ....؟؟؟

صُرفت على الثلاثة أموال طائلة ولم يُصرف على الأهلي نصف ما صُرف على واحد من الثلاثة، ومع ذلك أنجز وجمَّل وجه كرة القدم السعودية، ففضلاً اركدوا وخلوا كبير آسيا في حاله....!!

وفي الوقت نفسه نطلب من شركة الأهلي أن تتحرك في هذا بقوة، ونطالب لجنة الاستقطاب أن يكون لها دور إيجابي مع الأهلي ومطالبه، فهو، أي الأهلي، من حقق ما لم يحققه غيره، فماذا تريدون أكثر من ذلك حتى تنصفوه؟؟

لا أعلم سر هذا التكتل من الثلاثة ضد الأهلي ومطاردة نجم بطل آسيا الأحق به.. ألم تكفهم المليارات التي صُرفت عليهم والصفقات التي حصلوا عليها.....!!

المشكلة أن همهم الآن ليس جلب ميسي بل أن لا يحضر للأهلي، وهنا كل السالفة، لكن هذا الطموح للثلاثة يجب أن تجهضه شركة الأهلي بضرورة المطالبة بميسي ومفاوضته بالشراكة مع لجنة الاستقطابات، فالأهلي يستاهل هذه المكافأة الثمينة على إنجازه الوطني...!

أخيراً يقول علي عزت بيجوفيتش: لقد بقينا حتى الآن نتحدّث عن الخسائر والهزائم التي ألحقها بنا الآخرون، وحانَ الوقت لأن نبدأ الحديث عن الخسائِر والهزائم التي ألحقناها نحنُ بأنفُسِنا. وستكون هذه بداية رُشدنا.