حمد الحمد

في التسعينات وجدتُ في صحيفة مقالاً به نقد جارح من شخص أعرفه لأحد أعمالي، طبعاً تأثرتُ، لكن لم أرد على ذلك الشخص، رحمه الله، لأني أعرفه شخصياً، ولم أرفع الهاتف وأتصل عليه وأعاتب، إنما تركت الموضوع لأني لو رددت عليه لرفعت من شأنه، وأصبح الموضوع حديث المجالس.

والشاعر فايق عبدالجليل، يقول في بدايته إنه قدّم بعض أشعاره لشخص يعمل في الصحافة واطلع عليها، وكأنه يقول (قصائدك نقعها واشرب مايها) بمعنى لا تنفع.

لكن فايق، رحمه الله، لم ينكسر واستمر ليصبح من كتب أشهر الأغاني الخليجية وهي (ابعاد) و(المعازيم)...

ويذكر أن فايق، كان مدعواً لحفل استقبال لضيفة الكويت الوسيلة بورقيبة، زوجة الحبيب بورقيبة، حاكم تونس آنذاك، وفي الحفل عندما جاء دوره ليصافحها وكان الحفل في أبراج الكويت وسمعت اسم فايق عبدالجليل، إلا قالت (الله هذا فايق عبدالجليل كاتب أغنية ابعاد)، وفي القاهرة من لا يعرف يعزف أغنية ابعاد لا يقبل كموسيقي في المسارح.

وسعد الخريجي، شاعر أغانٍ سعودية يقول في بداية شبابه، إنه كتب أشعاراً وصدر له ثلاثة دواوين، لكن لا صدى لما كتب، وكان في أحد الدواوين قصيدة معجب بها، ويتمنى لو تغنى وكان ينظر لديوانه ويقول، (لماذا لا تغنى؟)، وأخذها الملحن صالح الشهري، وراح يقدمها لكبار الفنانين كبار وصغار والكل يرفض لفترة عشر سنوات، حتى قبلها المطرب القطري علي عبدالستار، وغناها وأصبحت من أشهر الأغاني الخليجية وهي (يا ناس احبه واحب اسمع سواليف... صوته يشتت هموم عايش فيها)، وبعدها استمر سعد الخريجي... ومن أشهر الأغاني الخليجية من كلماته منها (يا سلامي عليكم يا السعودية)، (وعلى مين تلعبها)، (ومن أول افرح)، ( ومع السلامة) وتعاونه مع راشد الماجد، وأحلام، وله 180 أغنية ولكن غير معروف لدينا كشاعر.

ما أعنيه لا تنكسر من أول نقد ، أو من إحباط إذا كنت تثق في ما تقدمه.