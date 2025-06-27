ريهام زامكه



‏(11 pm):

(غريب هو الوقت؛ نركض خلفه كأننا سنُمسكه، ولكننا ننسى أنه هو من يمسك بنا دائماً).

نخطط، ونتوقع، ونحلم، ونحاول، ثم نُفاجأ بأن الأيام قد فعلت بنا ما تريد هي، لا ما نريد نحن.

وربما ندرك متأخرين أن أكثر اللحظات التي عبرت بنا كانت عادية جداً حين عشناها، لكنها مع مرور الوقت أصبحت أثمن العُمر وأجمله.

«صوت ضحكة قديمة، نظرة عين، لمسة يد، حضن دافئ، كوب قهوة برفقة من نحب، رسالة عابرة، لقاء جميل جمع ما بين قلبين».

‏(11:20 pm):

(لقد كبرنا حين توقفنا عن مشاركة كل شيء مع الآخرين).

أصبحنا نختار الصمت في كثير من المواقف بدلاً من الشرح والتبرير، فضّلنا التسامح عن العتب، والتجاهل عن المواجهة، نضجنا حين عرفنا أن بعض الأمور لا تحتاج إلى رأي، وبعض العلاقات لا تحتاج إلى مقاومة، وبعض التجارب دروس، وبعض الخسائر ربح.

‏(11:40 pm):

(المواقف الجميلة في هذه الحياة لا تُفتعل، بل تُعاش).

كاللقاءات التي لم نُخطط لها، والأشخاص الرائعين الذين حضروا ودخلوا حياتنا بلا مقدمات، والكلمات التي قيلت في لحظة صدق، وهكذا تأتي أجمل لحظات العُمر نقية، صادقة، جميلة، بلا تصنع أو موعد أو ترتيب مُسبق.

‏(11:50 pm):

(بعض الأيام لا نعيشها لتسعدنا، بل لتعلمنا).

ربما تمُر عليك أيام محملة بالخذلان لتعرف من يستحق البقاء في حياتك، ومن يجب عليك أن تُخرجه من دائرة علاقاتك.

وكلما ظننت أنها النهاية، تذكر أنها مجرد بداية لحياة أجمل بعيده تمام البُعد عن أصحاب الوجهين.

‏(12:00 am):

وعلى كل حال؛ يمضي الوقت ويمضي معه العُمر.

لذا جمّل قلبك، وعش لحظتك، واحتضن فرحتك، وكن دائماً مع من يشبهك، واحتفظ بمن يفرح بك، لا بمن يتحملك.

ولأن دوام الحال في هذه الدنيا من المُحال، إذا ضاقت عليك في لحظة تذكر أن كل شيء سيمضي، وأنك يا صديقي سوف تنجو دائماً بشكل أو بآخر.