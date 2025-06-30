عبد الله سليمان الطليان

من خلال العنوان يتضح أن مراقبة الناس تجلب الهم لصاحبها، أي كان نوع هذا الهم، سواء كان معنويًا أو ماديًا والذي قد يختلف في أثره على صاحبه، بداية نتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم (اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجز... إلى آخر الحديث) الهَمِّ هو ألَمُ النَّفسِ يَنشَأ عن الفكر فيما يُتوقع حصوله مما يُتأذى به، يعني أن له أثرا على النفس، ولا يقتصر، هذا الأثر فقط في المراقبة والمتابعة في الذكر والأحاديث الظاهرة، التي أحيانا فيها مبالغة وخلط الحقائق، وهي بضاعة صاحب المراقبة في كل مجلس أو مناسبة، الشيء المهم هنا هو الأثر النفسي الداخلي الذي يزيد المعاناة لصاحب المراقبة. هناك مجلة (بريغيتة) الألمانية ركزت على وجه المقارنة في حياة هذا المراقب التي تجلب الهم وذكرت بعض أوجه هذه المقارنة الذي يقع فيها الكثيرون والكثيرات المقارنة مثال ذلك الأمر المتعلق بالجمال أو التقدم الوظيفي أو الرياضة، ونشرت عشرة أسباب تثبت أن المقارنة غير مجدية على الإطلاق وهي:

- فخ لا ينتهي: دائرة المقارنات لا تنتهي فستجد دوما من هو أفضل منك، لذا فإضاعة الوقت في المقارنات مسألة غير مجدية إذ لا نهاية لها.

- ظلم للنفس: ما يحدث في المقارنة هو أننا نضع نقاط ضعفنا في مواجهة نقاط قوة الآخرين وهي معاملة غير عادلة للذات لما فيها من تجاهل نقاط القوة والتركيز فقط على نقاط الضعف.

- سطحية في التفكير: تعتمد المقارنة على رصد نقاط قوة الآخرين الظاهرة لنا وهو خطأ كبير، فالسعادة الظاهرية ليست بالضرورة مؤشرا على الحالة العامة للإنسان.

- ضياع الاستمتاع بالحاضر: من يشغل نفسه بمتابعة أحوال الآخرين، يضيع على نفسه فرصة الاستمتاع باللحظة الراهنة وما تهديها له.

- ضرر للذات: الانشغال بمقارنة أنفسنا بالآخرين يؤدي لتدهور الحالة المزاجية وهو ما يظهر على الوجه وبالتالي من يقارن نفسه بالآخرين يفقد جاذبيته.

- الحياة ليست مسابقة: من يقع في فخ المقارنة ينسى حقيقة مهمة وهي أن الحياة ليست سباقا مع الآخرين.

- لكل شخص مميزاته: لكل شخص نقاط القوة الخاصة به في شخصيته والانشغال بمتابعة أحوال الآخرين، يضيع عليك فرصة كبيرة بإبراز إظهار نقاط قوتك.

- توتر عصبي: يقول الأطباء إن الجهد المبذول في المقارنة مع الآخرين، يضعك تحت ضغط عصبي كأنك في حالة منافسة دائمة وهو أمر يعني التوتر العصبي المستمر.

- نظرة غير واقعية: إذا كنت في بداية حياتك العملية فمن غير المنطقي أن تقارن نفسك بزميل له خبرة سبقتك بأعوام، لأنك في هذه الحالة تتجاهل أنه هو أيضا بدأ من الصفر في يوم من الأيام.

- من العدم وإليه: ثمة حقيقة يمكن أن تريح من يستوعبها من المقارنة مع الآخرين، وهي أننا ولدنا جميعا عراة وسنموت وندفن في التراب في يوم ما، وبالتالي لا جدوى من إضاعة الوقت بين الميلاد والموت في التوتر العصبي غير النافع.