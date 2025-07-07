في أكبر محفل كروي عالمي للأندية، حيث يلتقي عمالقة القارات، لم يكن تأهل نادي الهلال السعودي إلى دور الثمانية في كأس العالم للأندية 2025 مجرد محطة عابرة في تاريخه، بل لحظة رمزية تختصر رحلة تحوّل متكاملة، رياضيًا، إداريًا، واقتصاديًا. ورغم غيابات مؤثرة وإصابات أربكت تشكيلته، أظهر الهلال شخصية نادٍ ناضج تكتيكيًا وذهنيًا، ليُقصي حامل اللقب مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد أقوى الفرق عالميًا، ويُثبت أن الطموح السعودي لم يعد محصورًا في المشاركة، بل في المنافسة والتفوق، حتى على قمة الهرم الكروي.

هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل جاء امتدادًا لمسيرة طويلة من البناء والتخطيط، بدأت تثمر بشكل واضح في النسخة السابقة من البطولة، حين وصل الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022، الذي أُقيم في فبراير 2023 في المغرب، ليصبح أول نادٍ سعودي وآسيوي يحقق المركز الثاني عالميًا، بعد مواجهة قوية مع ريال مدريد الإسباني. تأهله حينها شكّل تحوّلاً في نظرة العالم لكرة القدم السعودية، ورسّخ مكانة الهلال كنادٍ ينتمي إلى النخبة، لا على الورق فقط، بل على أرض الواقع.

ومع توسعة نظام البطولة في نسختها الحالية لتضم 32 ناديًا، عاد الهلال ليؤكد أن مكانه الطبيعي هو بين الكبار، متحديًا توقعات الإعلام والمحللين، ومثبّتًا أقدامه ضمن أفضل ثمانية أندية في العالم، في إنجاز يعكس ليس فقط القوة الفنية للفريق، بل صلابة بنيته المؤسسية، وفاعلية تحوله الإداري منذ أن أصبح أحد أصول صندوق الاستثمارات العامة في يونيو 2023. هذا التحول لم يكن شكليًا، بل أدى إلى إعادة هيكلة إدارية عميقة، واستراتيجية طويلة الأجل شملت تطوير البنية التحتية، وتنمية المواهب، واستقطاب الكفاءات المحلية والدولية، وإعادة تعريف دور النادي كأصل استثماري وواجهة للقوة الناعمة السعودية.

الهلال لم يعد مجرد فريق ينافس، بل بات نموذجًا يُدرس في كيفية تحويل المؤسسات الرياضية إلى كيانات اقتصادية مربحة. فقد أصبح النادي منصة متكاملة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الرياضة، من خلال مسارات متعددة تشمل حقوق البث، والرعاية العالمية، وتطوير المنتجات الرقمية مثل NFTs، والتوسع في الحضور الدولي للعلامة التجارية. هذا التطور ساهم في تعظيم القيمة السوقية للنادي، ورفعه إلى مرتبة جديدة من النضج المالي والمؤسسي، وجعله مؤهلاً للدخول في شراكات استراتيجية عالمية تُحاكي نماذج الأندية الأوروبية الكبرى.

وبفوزه على مانشستر سيتي، لم يُحقق الهلال انتصارًا كرويًا فقط، بل فتح الباب أمام تصورات جديدة حول مستقبل الخصخصة في القطاع الرياضي السعودي، وجاذبية هذا القطاع للاستثمارات الأجنبية. هذا الانتصار كشف عن عمق ممكنات الاقتصاد الرياضي في المملكة، وأكد أن مشروع رؤية السعودية 2030 يسير على الطريق الصحيح، حين اعتبر الرياضة جزءًا من استراتيجية التنويع الاقتصادي، لا عنصرًا ترفيهيًا فقط. فالنجاح في هذه البطولة رفع من مستوى الثقة لدى المستثمرين العالميين، وأعاد توجيه الأنظار إلى المملكة كنموذج قادر على دمج الأداء الرياضي بالتفوق الإداري والعائد الاقتصادي.

الهلال بات يمثل واجهة حقيقية للقوة الناعمة السعودية. فما تحقق في هذه البطولة، وما تحقق قبله، ليس انعكاسًا لعمل رياضي فقط، بل تتويجًا لتوجه دولة تستثمر في الإنسان، والبنية التحتية، والحوكمة، وتستخدم الرياضة كأداة للعبور إلى الفضاء الدولي بخطاب جديد، جامع بين المنافسة والاقتصاد والثقافة. وهذا الحضور الدولي للهلال يعزز صورة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لاحتضان البطولات، وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وقيادة صناعة رياضية ذات عوائد طويلة المدى.

الهلال لا يُمثل اليوم قصة نادٍ ناجح فقط، بل مختبرًا حيًا لتحولات اقتصادية واجتماعية أعمق، ونموذجًا سعوديًا طموحًا يجسد كيف يمكن توظيف رأس المال السيادي في بناء مؤسسات رياضية فاعلة ومؤثرة. وما تحقق حتى الآن ليس سوى بداية، فالمملكة التي تحتفي بإنجاز الهلال اليوم، تمضي بخطى واثقة نحو جعل الرياضة أحد أعمدة اقتصادها، ومصدراً من مصادر قوتها الناعمة، ومنصّة تُخاطب بها العالم بلغات جديدة: لغة المنافسة، والكفاءة، والجدارة.

ولا يليق أن يُختتم هذا الإنجاز التاريخي دون توجيه الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما يولونه من اهتمام ورعاية للرياضة السعودية، إيمانًا منهم بأن الرياضة ليست مجرد منافسة داخل الملاعب، بل وسيلة لصناعة المستقبل وتعزيز مكانة الوطن في المحافل الدولية. كما أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى وزارة الرياضة وصندوق الاستثمارات العامة على ما قدّموه من دعم وتمكين، جعل من نادي الهلال نموذجًا وطنيًا يُحتذى في الريادة والتميز المؤسسي.

وإلى جماهير الهلال، أصحاب الشغف الحقيقي، الذين كانوا دومًا مصدر الإلهام والدافع، أقول: أنتم القلب النابض لهذا الإنجاز، وأنتم من صنعتم الفارق في كل لحظة، فشكرًا لكم، وشكرًا لكل من آمن بأن الكرة السعودية قادرة على أن تقف شامخة في وجه الكبار.. وتنتصر.