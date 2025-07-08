في هذا الأسبوع الثالث من زيارتي للجزائر قمت بعدة جولات شملت المناطق الواقعة على طول الشريط البحري المتوسطي، والمتميزة بالطبيعة الخلابة. ويمتد هذا الشريط من عاصمة الجزائر إلى مدينة بجاية، التي كانت يوماً ما عاصمة حضارية للدولة الحمادية الجزائرية، التي خلّد تنوّعها الثقافي والطبيعي في العصور القديمة الشعراءُ الوافدون من الأندلس ومفكرون علماء وفنانون كبار، منهم العلامة ابن خلدون والرياضي الإيطالي الشهير ليوناردو فيبوناتشي وغيرهم كثير.لقد قادتني زيارتي الصيفية إلى معاينة عدة مظاهر سلبية، ما فتئت تقصم ظهر السياحة الجزائرية رغم تنوّع الجمال الطبيعي الساحر لجغرافية هذه المنطقة البحرية، التي لا تقلّ روعة عن الريفييرا الفرنسية، علماً بأن مساحتها تعادل مساحة بعض الدول مثل جمهورية المالديف وجزرها البديعة.أسوأ مظهر سلبيّ يصدم السائح ...