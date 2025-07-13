أحمد الشمراني



لا يمكن تحت أي ظرف أن أدخل لعبة تكتلات مع فلان ضد فلان، ولا يمكن أن اتخذ من الشتم والتشويه مدخلاً؛ لكي أوصل رسالتي، فذاك أسلوب أستنكره وأرفضه؛ لأنني محكوم بعقل وإرث هو من يسيّرني.

الأستاذ خالد الغامدي، هو رئيس الأهلي، وله حق علي أن أنزله حيث تقول أدبيات الأهلي..

إلّا أن من حقي أن أفتح أكثر من قوس لأسال خالد الغامدي ماذا قدم للأهلي خلال عامين..؟!

ولا يمكن أن يجيب عن هذا السؤال إلا خالد نفسه، مع احترامي وتقديري لمن نصّبوا أنفسهم محامين عنه، فدورهم مثمن، لكن السؤال للرئيس وليس لغيره..

أنا كما هم الفاهمون يدركون أن الشركة هي أساس العمل، ولا يوجد لك أي دور في القدم أو غيرها، وهذا يحزنني كأهلاوي، فكرسي رئاسة الأهلي أكبر بكثير من لائحة الدفع مقابل أن ترأس.

نريد رئيساً للأهلي كما هو فهد بن نافل رئيس الهلال، يؤدي دوره كما يجب أن يكون عليه الرئيس، بمعنى ثمة تناغم بينه وبين الشركة، فإذا لم تستطع في عامين عمل شيء فمن الأفضل لك وللأهلي أن تترك منصباً بحثت عنه، ولم يبحث عنك.

هل تعتقد بهذا الدور (السلبي) سيكتب التاريخ أنك رأست الأهلي..؟!

محبة في الأهلي واحتراماً لك ينبغي أن تفكّر ملياً في القادم الذي يحتاج إلى رئيس يؤدي دوره كما يحدث في الهلال تحديداً..

أعطني لاعباً في أي لعبة غير القدم أحضرته.

أعطني دليلاً واحداً يؤكد أنك رئيس للأهلي كما هو بن نافل.

أخيراً؛ كن أحسن ما يمكن أن تكون، لكن لا تقلّد الآخرين، ولا تأخذ خطوات نجاحهم وتعيد تمثيلها، كن مؤمناً وواثقاً بنفسك عندها ستنجح.