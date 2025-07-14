علي عبيد الهاملي



الفضيحة التي تفجرت في مصر مؤخراً حول سرقة مقدمة برامج عدداً من اللوحات الفنية ونسبتها إلى نفسها، تعيد إلى الواجهة من جديد موضوع السرقات الفنية والأدبية التي ظننا أنها اختفت في عصر الإنترنت والذكاء الاصطناعي، الذي أصبح بإمكانه أن يكشف السرقات، وينسب الأعمال إلى أصحابها الأصليين.

الفضيحة تفجرت في أعقاب لقاء أجرته المذيعة منى الشاذلي مع مها الصغير في برنامج «معكم» على قناة «أون» المصرية، تحدثت فيه مها عن موضوعات عدة، وكان من ضمن ما قالت إنها فنانة تشكيلية تمارس الرسم، وعرضت أثناء اللقاء عددًا من اللوحات التي ادعت أنها من رسمها.

المفاجأة جاءت عندما أعلنت الرسامة الدانماركية ليزا لاش نيلسن أن عددًا من الأشخاص أرسلوا لها مقاطع فيديو من برنامج باللغة العربية، وقالت خلال لقاء أجراه معها برنامج «تفاعلكم» على قناة «العربية» إنها لم تتمكن من فهم محتوى الفيديوهات لعدم إجادتها اللغة العربية.

مها الصغير أصدرت بياناً اعترفت فيه بسرقتها للرسومات، وقالت إنها ارتكبت خطأ في حق الفنانة الدانماركية والفنانين الآخرين الذين نسبت أعمالهم لها، وأضافت أنها أخطأت أيضاً في حق المنبر الإعلامي الذي تحدثت من خلاله عن تلك الأعمال.

الموضوع ما زال متفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، والاعتذارات ما زالت تتوالى من قبل عدد كبير من المصريين الذين أبدوا للفنانة الدانماركية استنكارهم، وعبروا عن أسفهم لما حدث، ودشنوا حملة أطلقوا عليها «إحنا آسفين يا ليزا».

«الفنانون الجيدون يقلدون، أما العظماء فيسرقون». هذه المقولة، التي ربما تأتي في سياق السخرية، تنسب للفنان الإسباني الشهير بابلو بيكاسو، الذي لم يُخفِ يوماً تأثره بفنون الحضارات الإفريقية.

السرقات الأدبية والفنية ليست ظاهرة حديثة، بل تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ الثقافي، لكن ما تغيّر هو الوعي العام ووسائل الرصد، فقد بات من السهل اكتشاف الانتحال بفضل التكنولوجيا، وصار من الصعب الإفلات من محكمة النقد والجمهور. ويبقى احترام الملكية الفكرية هو البوصلة الأخلاقية لكل من يسير في دروب الفن والإبداع والكلمة.

أحدث الاتهامات التي وُجهت لمها الصغير، بعد أن اعترفت بسرقة اللوحات، جاء في منشور على منصة «إنستغرام» قال صاحبه إنها نسخت تصميمات خاصة به، واستخدمتها تجاريًا، دون إذن، على منتجات كالحقائب والملابس، علمًا بأن مها الصغير تطرح نفسها مصممة حقائب وملابس أيضًا.

المفارقة هي أن مها كانت في وقتٍ من الأوقات ضمن فريق تقديم برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة «سي بي سي» المصرية، فكيف حدث ما حدث؟!