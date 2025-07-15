قبل مقابلة "ذا ناشيونال"، وفي حوار مع تلفزيون "أل.بي.سي" من أحد قصور بيروت الخاصة، سئل المبعوث الاميركي توم براك عن المعلومات التي بثتها قناة إسرائيلية، بالاستناد إلى مصادر سورية، تفيد بإلحاق طرابلس والبقاع بسوريا، فأجاب: "هذا خيال. هذا كرتون وصور متحركة".ولكن بعد ساعات قليلة، لم يعد براك متخوّفاً من سيطرة سوريا على طرابلس والبقاع فحسب بل على كل لبنان، أيضاً!هل هذا يعني أن توم براك يعاني من الارتباك المنطقي؟ أو إنّه حين تكلم في التلفزيون اللبناني كان أقلّ اطلاعاً على الواقع الحقيقي، ممّا أصبح عليه حين أعطى المقابلة للصحيفة الإماراتية؟ أو أنّه، في المقابلة الأولى كان ينفي صحة ما جرى تصويره على أنّه معلومات وفي الثانية كان يقدم تحليلاً "أبوكاليبسياً" خدمة لهدف محدد؟ إنّ السياق العام للكلام يمكن أن يقدم الجواب الواضح عمّا قاله براك.في مقابلة أعطاها الجمعة لصحيفة "آراب نيوز" السعودية، أي في اليوم نفسه للمقابلة التي أعطاها لـ"ذا ناشيونال"، تحدث براك عن ...