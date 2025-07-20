عقل العقل



يصادف ١٥ يوليو من هذا الشهر لعام ٢٠٢٥ الذكرى السنوية العاشرة ليوم الأمم المتحدة لمهارات الشباب، وموضوع هذا العام من خلال تمكين الشباب من خلال الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية. المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبرى في العمل في تطوير مهارات الشباب في كافة المجالات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، ويأتي ذلك في عدة خطوات ومسارات مهمة لمجمل الاقتصاد الوطني هذا من الناحية الاقتصادية وأهمية النهوض بسوق العمل وما يتطلبه من مهارات جديدة لها علاقة بالعصر والرقمنة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في السوق السعودي وتزويد الداخلين الجدد فيه بهذه المهارات المهمة؛ التي يرى البعض أنها تفوق أهميتها الشهادات الجامعية، وقد نشهد تغيرات نوعية في أهمية المهارات المحتاجة لسوق العمل بعيداً عن ما اعتدنا في السابق هذا من ناحية أولية، المملكة ومن خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهات رسمية مختلفة، تعمل على رعاية فئة الشباب أهمية قصوى في اكتساب المهارات في مجالات عدة في سوق العمل السعودي؛ منها مثلاً المعرفة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات وكذلك مهارات حل المشاكل والمهارات القيادية والمعرفية والتعلم والتعامل مع العملاء، هذه المحددات أتت من خلال بناء قاعدة بيانات قامت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي من خلال عمل ممنهج خرجت منه بالمهارات المطلوبة للشباب السعودي المقبلين على العمل في القطاع الخاص.

واحتفالاً بهذه المناسبة العالمية التي تعنى بالشباب؛ وهم أكثر الفئات ديناميكية وإقبالاً على المعرفة والعمل، إضافة لما يمثلونه من نسب مرتفعة من سكان العالم، فنسبة هذه الفئة مرتفعة في بلادنا، من هذه الاعتبارات عملت وزارة الموارد البشرية على الاستفادة من هذه الاحتفالية وأطلقت مبادرة وطنية لتعزيز المهارات وتطوير الكفاءات في المملكة من خلال مسارات عدة وحددت مهارات مستقبلية بالمئات وعملت على تطوير أكثر من ٢٠٠ مسار وظيفي، وهذا تم بالتعاون مع أكثر من ١٥٠ خبيراً عالمياً من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية. أتمنى أن نشهد اهتماماً أكثر في هذا المجال المهم الذي سوف يجعل من الشباب السعودي مسلحين بمهارات جديدة وحقيقية تساعدهم وتطورهم في وظائفهم المستقبلية بعيداً عن شهادات ورقية جامعية قد لا تكون هي سلاح وجواز الوظيفة في المستقبل. وزارة التعليم وسدايا ووزارة الموارد البشرية تقدم هذه البرامج في مجال التعليم والذكاء الاصطناعي الذي يبدو أننا في بداية ثورته الحقيقية التي سوف تغير شكل منظومة العمل في المستقبل، وأتمنى من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تعمل مراكز متخصصة في المدن الكبيرة والمتوسطة والأحياء لتطوير مفهوم تنمية مهارات الشباب من خلال محاضرات وورش عمل متخصصة لمتطلبات سوق العمل السعودي المتغيرة بسرعة كبيرة.