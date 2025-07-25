علي بن محمد الرباعي



وعى (طفران) على حياة، وهو الذكر الوحيد في بيت عمّه (علي) المليء بالحلال والعيال، وكان العمّ قاسي القلب؛ صارم الملامح، سريع الانفعال، لم يظهر أي مودّة لابن أخيه الذكيّ المطواع، فأحرمه الدراسة؛ وكان يكلّفه بأعباء فوق طاقته؛ ومن خلال ابنة عمه الكبرى (شامية) عرف أنه يتيم الأبوين، وأن والده ووالدته طلعوا ذات مساء رمضاني إلى الجنّة، وطالما طرح عليها السؤال الموجع لها: ليش طلعوا للجنّة وخلوني وحدي في الجحيم؟

نشأ (طفران) عاشقاً للأودية، والسباحة في الغدران والآبار، وكان عكس الأطفال لا يصيد الطيور؛ ويقول: ليش نحرمها من عيالها ونحرم عيالها منها. وبرغم أنه رحيم إلا أن العمّ لم يكن به رحيماً؛ يكرفه ليل الله مع نهاره؛ لكنه يتمتع بصبر وسعة صدر، ويستعيض عن قسوة العمّ بمحبة زوجة عمه له، وبناتها اللواتي يعتبرنه أخاً شقيقاً، وروح (طفران) إيجابية معطاء، يبني ويصرم ويسقي ويخدم بيت عمه كما لو أنه بيته؛ ويمازح الصغار والكبار بالألغاز والأحاجي، منها (يا حاجيكم يا باجيكم عن شيء؛ أوّله في أمك وآخره فيك؟ وإذا ما عجز المسؤول عن الجواب؛ يسأله؛ قيق؛ فإذا قال قيق؛ ردّ عليه؛ سمننا في الدقيق؛ والعشا للرفيق، وانت ديّح ويلا العقيق؛ ويجيبه؛ (الديس). وعندما يسائله أحد: ليش عمك متلزّم فيك؟ يجيب: (شي بلاش ربحه بادي).

اكتشف الفقيه أن قلب طفران نبض بالحُبّ مُبكّراً، ساعة لمحه يتحدث مع أنثى وافدة على القرية، فصارت عينه عليهما، بينما عيون العاشق لا تنصرف عن باب المعشوقة التي كانت تباريه بحذر، فطفران لا زال في سنّ مراهقة، وممكن يبوح بما تجود به عليه من تنفيس نزوات، وكان يستثمر وجودها في الوادي للبوح بلوعة هواه، وعندما تبدأ حزة البسط، يطب عليهم الفقيه، ويطالبه بالهرب؛ مهدّداً؛ أشرد يا شيطان لا تبتليك في عمرك، والله يا عمّك ليعشي سباع الليل من لحمك يا عطوي، ويجمع حجارة بيده ويرجمه؛ ليحلّ الفقيه محله في إكمال البسطة؛ وإن كانت المخلوقة تنفر منه، ومن لحيته المحنّاة والناقزة كنها جاعد قرضت أطرافه الفئران.

ذات مساء؛ صارح عمه بما في نفسه، وقال: لا باشكيك ولا باداعيك، أبغي منك (الرادي) أتسلى عليه قبل النوم، فتوسعت مداركه، وتربت ذائقته على صوت أسمهان، وفريد الأطرش، وموسيقى محمد عبدالوهاب؛ وكان مفتوناً بطلال مداح، وتنامى حسّه الفنّي؛ ودخل في قصص غرامية يصنعها خياله الواسع، أكثر مما يوفرها له الواقع، وبدأ يغازل معشوقته كلما شافها تنتسم وقربتها على ظهرها؛ ويبدع من قصائده (والله ما انساك والا م الهوى ناتعذّر، لو مال قلبك مع غيري وعذّرت فيّه).

خلقت القسوة واليُتم منه شخصيةً ساخرة، وكلما أحد مدح عمه بصفة من صفات الرجال، يُعلّق: (لا حماه الله، لا حماه الله). وإذا بالغ البعض في المديح يقول: (ما يمدح السوق إلا من ربح فيه). ويضيف: (اللي ما له خير في اليتيم ما يسوى التالية من الغنم)، ولأنه يرعى غنم عمّه كان يُطلق على الشاة الأخيرة في القطيع (عمّي)، ويضحك وهو ينتقم من صلافة العمّ بالسخرية منه وتقليده في الحركة والكلام؛ ويتشيدق به، خصوصاً لازمته الكلاميّة (ها فهمت مني وإلا لا).

وإذا اطمأن أن ما حد يسمعه، يغنّي (عمّي علي، ذيل الطّلِي، يسوقونه في حَلِي، ويغرقونه في القلي، ويطلعونه بالدلي). وإذا حنق عليه قال: (علي شاه، تقل باه، من صفا الأبطح إلى راس المرباه). ولأن بشرة عمه سمراء يستفزه أحياناً بأهزوجة (الفرخ إذا صنقر ينافخ منافخه)، فيحذفه عمه بكبابة ويقول: (وش الفرخ يا عطوي، فيردّ عليه؛ فرخ الغراب).

كان (طفران) يطرب للأحاديث الوديّة مع السارحات والرايحات، ويبدأ الهروج مع من يقابله بقوله (لا من الله ومن ذا اليوم) ثم يصدح بالضحكات، ويسأل مُحادثه: قد خبرتْ وحيد له سنيد؟ ومن يردّ عليه بقوله: عمك سندك؛ يصيح قائلاً: (صخفت رقبته، وهملت عصبته، ما عد إلا يبعبع، و(الخُرج مخروق من تحته وهو طبل ساري).

وإذا عاتبه أحد قائلاً: ليش ما تتشكّى يا (طفران) يقول: أشكي على من، الناس كُل واحد فيه ما يكفيه، حتى حمارتي إذا شكيت عليها تبرطم وتتقمقم وكأنها ما سمعت شكواي.

وقت ما تتاح له الفرصة للسهر مع أقرانه؛ ينتقد عمه في طريقة الأكل ويقول: حشوان إذا جينا نتعشى يقول: تعالوا في السَفَر عند الباب، وطفوا الفانوس، لا تخسرون القاز بالفاضي، ولا شي سفر ولا هم يحزنون يتسرّط اللقم ما يلجغها ما كنه إلا يحوش مونة للخلاطة، يلغف لغف، في حبطته اللي أوسع من حفص النَقَل، ويضحك عليه أكثر منهم.

وكلما اشتكى له أحد من عمه؛ يزفر زفرة عميقة؛ ويقول: حطّها في البُقشة، ولو ناقشه أحدهم في أمر الدِّين؛ يحسم المسألة بقوله: خلوني في حالي (طفران يعرف ربي، وربي يعرف طفران). ومتى ما قال له أحد: عمّك ضحك عليك، وأكل حقك؛ يقول: (أعطاني الرادي، والرادي أغلى من البيت والوادي). وإذا دعاه قروي يتقهوى معه؛ يعتذر بشطر بيت (لا دلة الكيف من ربحي ولا راس مالي). ومن فتح معه سيرة الزواج؟ يجاوبه بأغنية (ما خسها لا صرت عاشق وطفران).