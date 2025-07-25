مؤشرات قياس دولية موثوقة صادرة عن منصّات رأي ومؤسسات استطلاع علمية عديدة، تأتي دولة الإمارات في طليعتها، متفوقة بذلك على العديد من بلدان العالم في التنمية، والاقتصاد، والإدارة، والأمن، والإعلام، والثقافة، وفق تصنيفات عالمية يضعها متخصصون وأكاديميون وباحثون ميدانيون، استناداً إلى نقاط تتنافس الدول في الحصول على أعلى النسب القياسية منها. ودائماً، تحظى الإمارات بالمواقع الأولى، وتحقق نتائج مبهرة للعالم..في بحر الأسبوع الماضي فقط حصلت الإمارات على عضوية مراقب في (الويبو) الجهة المختصة في الملكية الفكرية، والتي تعود في تأسيسها إلى عام 1967، وتتبع الأمم المتحدة، ويحق للإمارات في ضوء هذه العضوية المشاركة في وضع سياسات (الويبو) ذات الصلة بالملكية الفكرية التي تكفلها الإمارات، بمجموعة من القوانين والأخلاقيات المتعلّقة بصناعة النشر في العالم.حققت الإمارات أيضاً قبل أيام قليلة، المركز الأول في مؤشر التصنيف العالمي لأكثر الدول أماناً الصادر عن منصّة (نمبيو) المعنية بجمع البيانات من المستخدمين حول العالم.قبل أيام قليلة أيضاً ووفق مؤشر «هينلي»، حققت الإمارات المركز الثامن في أقوى جواز سفر في العالم والأول عربياً، وبحسب الخبر العالمي لهذا المؤشر الصادر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، (يتيح الجواز الإماراتي لحامله السفر إلى 183 وجهة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة، ما يعكس القوة الدبلوماسية المتنامية للدولة، والانفتاح الكبير الذي تتبناه سياستها الخارجية..)من وقت إلى آخر تحقق الإمارات مؤشرات نوعية من هذا النموذج الرفيع المستوى والمكانة المحترمة بين المنظومة الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار حيادية وموضوعية الجهات والمنصات التي تصدر عنها هذه المؤشرات، وهي منصات وجهات خارج الدولة، كما أنها معنية ثقافياً وأخلاقياً بمعرفة البلدان التي تحقق بيئات آمنة مستقره اقتصادياً وإنسانياً لسكانها أو للجاليات الوافدة إليها.الاستقرار، والأمان، والأمن، والرخاء المادي والمعنوي لا يحظى به سكان الإمارات وحدهم، بل هو أيضاً ينطبق بكل مفرداته على أكثر من 200 جنسية من جهات العالم الأربع، اختارت العيش والعمل في الإمارات، في بيئة تعايشية مكفوله بالقانون والمساواة وأخلاقيات التسامح والمحبة والطمأنينة النابعة أصلاً من الطبيعة الإنسانية للمجتمع الإماراتي.الإمارات دولة أمن وأمان بامتياز، كما هي دولة شعوب وثقافات وحضارات، التقت في مكان آمن أمين، وفّر لها نعمة الاستقرار.يقود الاستقرار، وبخاصة الثقافي والنفسي إلى الإبداع والإنتاج، وتحت مظلة الأمن والأمان تزدهر الحياة، وينمو الاقتصاد، وتنفتح الثقافة على العالم، وتستقطب البلاد الكفاءات والعقول والأفكار، ويصبح مفهوم التفوق سلوكاً وثقافة، وتصبح الدولة، دولة العالم، ودولة سكان العالم. الإمارات في المقدّمة: القيمة، والمكان، والمكانة.