د. باسمة يونس

أكثر سؤال يدور حول الموهبة عما إذا كان من الأفضل ترك الموهوب يتعلم وينمو بنفسه أو التدخل لحثه وتشجيعه وتوجيه موهبته نحو الطريق الصحيح، ولأن الموهبة نعمة فطرية تنبع من داخل الفرد فهي تزهر تلقائياً عندما تُعطى البيئة المناسبة للنمو ومساحة الحرية التي تساعدها على النضج وتحصل على الدعم بالتوجيه الهادئ والنقد البناء، بعيداً عن ضغوط التوقعات العالية أو المديح المفرط.ولا يحتاج الموهوب إلى ضغوط وتشجيع مستمر ومديح ليصل إلى أفضل ما لديه، لأن الإفراط في المجاملات قد يكون له أثر سلبي في تطور موهبته، فتتحول من شغف طبيعي إلى عبء يرزح فيه أسفل نيران التشجيع المفرط أو التوقعات العالية من الآخرين، ما يحمله على الابتعاد عن مجاله الإبداعي وإنهاء مسيرته المأمولة.ويلعب فقدان الموهوب شعوره بالحرية دوراً في تحويله إلى شخص مهووس بإرضاء الآخرين أو تحقيق معايير معينة بدلاً من السعي لتطوره الشخصي. كما يخلق المديح المستمر والمجاملات المبالغ فيها لدى الموهوب توقعات غير واقعية حول قدراته، والأسوأ من ذلك أنه يجعله معتاداً على سماع الإشادة الدائمة وغير قادر على مواجهة النقد البنّاء أو التعامل مع الفشل، لأن عقله ليس مستعداً للتعامل مع ما هو أقل من الثناء المستمر، ما يؤدي إلى انهيار ثقته بنفسه عند مواجهته أي صعوبات أو تحديات.ومن الضروري أن يتعلم الموهوب أن التقدم يعتمد على الصبر والمثابرة والعمل الجاد، وليس فقط التشجيع، ويتطلب ذلك وعي المجتمع بتقديم الدعم المناسب لمساعدته على مواجهة التحديات وليس بناء توقعات غير واقعية أو تشجيعاً لا يقوم على أسس ملموسة.ومن الضروري أن يتأسس الدعم المقدم للموهوب على التوجيه الهادئ والمساعدة على تجاوز التحديات من دون فرض ضغوط غير ضرورية، وتمكينه من اتخاذ قراراته بناءً على احتياجاته الشخصية وإبداعاته الخاصة، وليس على توقعات الآخرين.ولتقديم أفضل دعم ممكن للموهوب، يجب اتباع عدة استراتيجيات تسهم في تعزيز موهبته من دون التدخل المباشر في عملية نموها الطبيعي، مثل تقديم النصح والإرشاد عندما يكون مطلوباً، وتجنب فرض توجهات محددة أو إرغام الموهوب على اتباع طريق معين.ويمنح وجود بيئة مشجعة على حرية الإبداع الموهوب الوقت اللازم لاختبار أفكاره وتنفيذها مع إتاحة الفرصة له للتجريب والتعلم دون خوف من الفشل أو النقد السلبي. كما يساعد احترام تكوينه الشخصي وعدم المقارنة المستمرة بينه وبين الآخرين على إعطائه مساحة للتفكير والإبداع، لأن لكل فرد طريقته في التعبير عن موهبته، والمقارنة تضع عليه ضغطاً غير مبرر، وتشعره بأنه غير قادر على تحقيق ما نجح فيه الآخرون.