عبده خال



من ضمن المشكلات الاجتماعية التي لم تُحل إلى الآن مشكلة العنوسة، ومشكلة الطلاق، ومشكلة عزوف الشباب والشابات عن الزواج.. وقد لاح في الأفق حل وإن كان مستهجناً.. فمشكلة العنوسة لها مسبّبات كثيرة، من ضمنها عدم مقدرة الشاب على تحمّل تكاليف المهر، وليلة الزفاف، وإيجار بيت الزوجية، ويعود ذلك إلى تواضع دخل الشاب الراغب في الزواج، كون ذلك الدخل لا يمكن الشاب من تحمّل كل مصاريف تكلفة الزواج. وقد سبق أن اقترحت تغيير ثقافة المجتمع، وحث الشاب والشابة على التعاون في تحمّل تكلفة الزواج، وكذلك تحمّل الإنفاق داخل البيت؛ لأن المتغيرات أدّت إلى ارتفاع نسبة الاستهلاك، ذلك الاستهلاك الذي لا يستطيع معه راتب الزوج تغطية كل المطالب كونه المسؤول عن الإنفاق، والحل الأمثل ترسيخ مبدأ التعاون بين الزوجين في إقامة اللبنة الأولى للأسرة الخاصة بهما. ربما يقول أحدكم إن التعاون حاضر بين الأزواج، وهو فعلاً حاضر لكنه حضور المتفضل من قبل الزوجة، وهو فعل محمود، إلا أن فرضية إلزامية المناصفة في تحمّل الإنفاق، وترسيخها كحالة اجتماعية فرضها الواقع، سوف يألفها المجتمع وتصبح حلاً جذرياً في تعاون الزوجين على تكوين الأسرة.

ومشكلة العنوسة، اقترحت إحدى الفتيات لها حلاً، والحل قائم على اتفاق الفتيات بعضهن مع بعض، والحل الذي أوجدته تلك الفتاة مقتبس من التعددية التي ظل الرجال يطالبون بها حتى أن البعض أنشؤوا قروبات تحت مسميات عديدة تشير إلى رغباتهم في التعدد (المعددون)، وسعوا لاجتذاب المناصرين، وكأنهم في جمعيات لجمع البيض، وبيعه.. أوضاع المعددين جالبة للضحك.

ثمة فتاة بثت مقطع فيديو مقتبساً من عقلية (المعددين)، والفكرة يمكن قبولها أفضل من قبولنا بتعددية الرجال التي بها ظلم أحياناً، خاصة إذا كان المعدد في النزع الأخير من حياته، ويتزوج فتاة في العشرينات.. وهذه (الزيجة) أعتبرها عقراً لحياة فتاة في سن الزهور.

نعود إلى الفيديو الذي طارت به الركبان في مواقع التواصل، الفكرة التي أوجدتها الفتاة في المقطع الذي بثته تنص على: أن تجتمع أربع فتيات، يكن شريكات في تجهيز بيت الأسرة من (مجاميعه)، وشراء سيارة، ويتزوجن شاباً على أن يكون زوجاً لهن الأربع، طبعاً برضاه وموافقته على ذلك الاتفاق.. والحل المقترح لهذه الفتاة يبدو لأول وهلة فنتازيا، أو نكتة، أو بحثاً عن الترند، لكن لو أخضعنا حلها للمنطق قد يكون حلاً جيداً لإنزال نسبة العنوسة المرتفع، حلٌ يرضى به من رضي، ويرفضه من يرفض، ويضحك عليه من لديه رغبة في الضحك.