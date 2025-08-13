عثمان بن حمد أباالخيل

للنجاح سلّم تختلف عدد درجاته حسب المجال الذي يحدث به عن النجاح. السؤال الذي يطرح نفسه ما تعريف النجاح؟ ليس هناك تعريف للنجاح حين كنت في المرحلة الابتدائية سمعت بكلمة النجاح حين نجحت من الصف الأول للصف الثاني، للنجاح تعاريف كثيرة عدد مجالات الحياة، فهناك التلميذ الناجح والأستاذ الناجح، كما أن هناك الصحفي الناجح والسياسي الناجح، والأديب الناجح، ولاعب الكرة الناجح والطبيب الناجح والممرض والممرضة الناجحة وقائد الطائرة الناجح، وهكذا وهناك الكثير. إن العنصر الأساسي في النجاح هو البقاء والمحافظة على قمة النجاح. مهما اختلفت تعاريف النجاح لكنها تؤكد القدرة على تحقيق الأهداف التي رسمتها لنفسك. يقول ستيفن كوفي: (10 %) من أول الوقت الذي تمضيه وأنت تخطط وتنظم عملك قبل أن تبدأ به سوف يوفر عليك على الأغلب (90 %) من الوقت الذي ستمضيه وأنت حال البدء في العمل ويقول: (قبل أن تبدأ صعود سلم النجاح تأكد بأنه يتكئ على بناء سليم). الإنسان المحبط لا يمكن أنْ يرتقي سلم النجاح لانّ النجاح والإحباط عدوان يختلفان في النهاية.

كما ذكرت عدد درجات سلم النجاح تختلف حسب التخصص والأهداف والبيئة لكنها في الغالب لا تتجاوز عشر درجات، من الصعب القفز بين درجات السلم خوفاً من السقوط قبل إكمال المرحلة التي تمُر بها. من درجات سلم النجاح الثقة بالنفس والهدف الواضح واغتنام فرص النجاح التحدي والمواجهة ومواجهة المخاوف.

أهم درجة في سلم النجاح هي الهدف الواضح حين كنتُ في المرحلة المتوسطة كانت أمنيتي أنْ أكتب كتابا باللغة الإنجليزية تحقق حلمي أقصد هدفي بعد أربعين عاماً وصدر كتابي -والحمد لله-. الخوف من الفشل في الصعود، والتردد في وضع الرجِل على الدرجة التالية شعور غير طبيعي إذا كنت واثقًا من الهدف الذي رسمته لنفسك. سلم النجاح لا يعرفه الذين لا يخافون من النجاح.

من الآن أصعد سلّم النجاح واسأل الناجحين عن شعورهم عندما بلغوا أهدافهم وحققوها. اسألهم عن شعورهم ستجدهم يقولون: النجاح جزء كبير من السعادة، والطموح شعلة تضيء طريق النجاح، وكما هو معروف إن ما تحصل عليه من دون جهد أو ثمن ليس له قيمة. زميل عمل أعرفه جيداً منذ سنوات كان هدفه أنْ يصل إلى منصب رئيس شركة وضع سلم النجاح وحدد عدد درجات سلم النجاح لتحقيق هدفه، كان يقف على أرض صلبة وبالتصميم والطموح حقق النجاح ووصل إلى قمة النجاح قمة سلم النجاح. حافظ على التربع على القمة بالمواصلة والاجتهاد وعدم الالتفات للوراء فالماضي أصبح تاريخًا لا يمكن تغييره.

من عبارات شكسبير في النجاح: (النجاح سلم لا تستطيع تسلقه ويداك في جيبك). فالنجاح يحتاج إلى جهد وعمل، ولا يأتي بالتمني والخوف من الصعود، بل بالإصرار والتحدي. أخيرًا قيل لنابليون بونابرت كيف حافظت على جيش بهذا التماسك والنجاح؟ قال: حذفت كلمة لا أستطيع من قاموسهم. الإنسان يستطيع الصعود على سلم النجاح بحيث لا ينظر للخلف ويسعى لتحقيق هدفه ويعطي كل درجة من درجات سلم النجاح، وقتها الكافي، وعدم التعجل والقفز. ليس صعباُ أن تصل قمة سلم النجاح وتتربع على عرشه إذا كان الهدف والتخطيط يسيران معًا في خطى ثابتة.