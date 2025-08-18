سامي المغامسي



- جدة المدينة الحالمة على ضفاف البحر الأحمر التي دائماً ما تستقبل ضيوفها بكل ودٍّ وترحاب، كان كل شيء مميزاً ومبهراً ورائعاً في كأس آسيا لكرة السلة، كانت نسخة مميزة في كل شيء في التنظيم والإبداع والإتقان والمستوى الفني للبطولة، وليس من سمع كمن رأى، استمتعنا على مدار أسبوعين بقصة جميلة لكرة السلة الآسيوية عنوانها (جدة غير).

⁠- (جدة) التي تغنّى وتغزّل بها الشعراء من جمالها وروعتها، وقالوا فيها أجمل قصائد الشعر، اسألوا الشعراء والأدباء: لماذا (جدة) مصدر إلهام لهم ويتألقون ويبدعون في قصائدهم؟ اسألوا أهل جدة: لماذا يعشقونها كل هذا العشق وهذا الحب؟

⁠- صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله في جدة على مدار أسبوعين احتضنت كرة السلة الآسيوية، كان عنوان كل العاملين في التنظيم الابتسامة التي لم تفارقهم (أهلاً بكم في جدة)، فعلاً يستحقون كل الشكر على ما قدموه من عمل إبداعي ومميز.

- (الجوهرة المشعة) التي استقبلت الجماهير واللاعبين بصالة فريدة من نوعها، والتي تم تجهيزها بأحدث التقنيات من الإضاءة الاحترافية إلى شاشات العرض العملاقة التي نقلت أدق التفاصيل، وصولاً إلى المدرجات التي صُممت لتوفر رؤية مثالية من كل زاوية، كل شيء كان مصمماً لخدمة الحدث الأبرز آسيويّاً في كرة السلة.

- كان لي الشرف في تغطية عدد من البطولات الآسيوية في مشواري الصحفي، كانت هذه النسخة مختلفة تماماً في كل شيء، وأصدقكم القول ليس لأنيني ابن هذا الوطن الذي أعتز وأفتخر أنني أنتمى له، بل عندما وضعت مقارنات في البطولات التي سبق أن غطيتها، كان كل شيء مميزاً في جدة ومختلفاً كليّاً، تعودنا أن يكون الإبهار والإبداع هو عنوان شبابنا وبناتنا الذي قدموا كل ما يستحق أن يقدم لضيوف الوطن في كأس آسيا.

- رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة الشيخ سعود آل ثاني قال: بطولة وتنظيم على أعلى مستوى، ونجاح منقطع النظير في كل شيء للبطولة.

- ومضة:

يا أهل جدة قلبي عنده

روحوا قولوا للي خذ قلبي يرده

أنا وحدي وهو وحده

يا يجي عندي ولا أنا بروح عنده