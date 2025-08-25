عدنان جستنية



بادئ ذي بدء، يسرني أن أرفع لسموكم الكريم خالص التحية والتقدير، مقرونين بمشاعر صادقة من المحبة والإعجاب بما تقومون به من جهود مخلصة ومنهجية عمل دؤوب أثمرت نجاحات وإنجازات بارزة على مستوى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية.

- اطلعت بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة السوبر التي أُقيمت بين فريقي النصر والأهلي على توجيهكم الموقر للاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن المعالجة الفورية للجوانب التنظيمية المرتبطة بقرارات بطولة السوبر السعودي، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باستقرار تنظيم المسابقات وحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة. وإن كان هذا التوجيه قد أسعد كافة المنتمين للوسط الرياضي، إلا أنني كنت أتمنى أن يصدر في وقت أبكر قبل أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، وألا يقتصر على بطولة السوبر فحسب، بل يشمل جميع لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالأخص اللجان القضائية، لما لها من أثر بالغ على سير المنافسات وعدالتها.

- ولعل أبرز الأمثلة على ذلك قرار لجنة الاستئناف الذي صدر قبل إقامة نهائي السوبر بساعات قليلة، وهو توقيت أثار كثيراً من التساؤلات وعلامات الاستفهام، إذ لم يترك مجالاً لإعفاء اللجنة من اللوم. ومثل هذه الحالات ليست وليدة اليوم ولا تخص موسماً واحداً، بل تكررت على مدى عدة مواسم، في ظل موقف سلبي من اتحاد كرة القدم الذي آثر الصمت وعدم التدخل بحجة استقلالية اللجان.

- كما أن القرارات المتأخرة جداً في الموسم الماضي، مثل قضيتي الوحدة والنصر، والعروبة والنصر، أوجدت إشكالات وقرارات متضاربة بين اللجان، كان لها أثر مباشر على عدالة المنافسة في الدوري الذي تُصرف عليه المليارات، مما يثير الريبة حول توقيت إصدارها. وإن كانت اللجان تعلل تأخرها بإجراءات التحقيق والاستفسار والتواصل مع جهات مختصة، فإن ذلك – مع الاحترام – «عذر أقبح من ذنب»، إذ ترتب عليه ارتباك وضغوط نفسية على الأندية، وقلب للحقائق بما يضر بعدالة المنافسة.

- اسمح لي يا سمو الأمير، إن المشكلة أعمق من مجرد توجيهات مرتبطة بحدث معين، بل تتطلب معالجة شاملة تبدأ بمحاسبة اتحاد كرة القدم على موقفه السلبي، ثم إعادة تشكيل اللجان القضائية بكفاءات سعودية متخصصة ومتفرغة، تعيد للنظام هيبته، وتعيد ثقة الشارع الرياضي بمؤسساته.

- وفي الختام، أكرر لسموكم خالص الشكر والتقدير على سعة صدركم، سائلاً الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه خير الرياضة السعودية وتطورها، انسجاماً مع رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «حفظه الله».