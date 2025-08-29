سهوب بغدادي

أعز الله مملكتنا وزادها علوًا وأنفة بقياداتنا الحكيمة ورؤيتنا الطموحة، إنّ للسيفين والنخلة عمق متداخل في جنبات حياتنا كمواطنين سعوديين، حيث يزين شعار السيفين والنخلة الوثائق والكتب ويبرز خلال المحافل الرسمية والاحتفالات الوطنية وما إلى ذلك، مما في ذلك الشعار رمزية مباشرة تستقى من الدين والتوحيد ومعاني الكرم التي تجسدها النخلة.

مما لاشك فيه، أنّ شعار السيفين والنخلة مر بمراحل متعددة من التغيير والتطور إذ أعيد نقشه وتشكيله مرة تلو الأخرى، ليصل إلى ماهو عليه اليوم، ومن ذلك التغيير حصلنا على إرث وأرشيف متنوع يحمل في ثناياه معانيَ أصيلة للتطور والازدهار والارتقاء الذي شهدته المملكة العربية السعودية ولله الحمد.

في هذا السياق، افتتحت هيئة المتاحف السعودية، معرض سيفين ونخلة: أرشيف الشعار السعودي، في قصر المصمك في الرياض، للتعريف بما مر به الشعار السعودي منذ عام 1932 حتى يومنا الحالي، وذلك من خلال ضمه ما يزيد عن 200 وثيقة وقطعة، إنّ أكثر ما لفتني هو شعار بعض الشركات التي بدأت بهوية بصرية معينة تطورت عبر الزمن لتتخذ أشكالاً وألوانًا مختلفة، إلا أنّها في بعض الأحيان تعود إلى الأصل والهوية التي بدأت مسيرتها منها، على سبيل المثال لا الحصر «الخطوط السعودية» ففي الشعار الأول روح وشعور حميمي دافئ يلامس الأفراد الذين عاصروا رحلة تطور ذلك الشعار، وفي ذلك تداخل في مجال التسويق وأهمية الهوية البصرية وغيرها من الأمور المتداخلة والتفاصيل، والأجمل أنّ قصر المصمك احتضن هذا الحدث الفريد ليبرز لنا بأفضل حلة ممكنة.