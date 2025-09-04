في أيّ قرية أفريقية نائية، حين يدرس طفل خريطة العالم، يرى قارته صغيرة، مهمَّشة، باهتة ومنسيّة، فيما تبدو أوروبا وأميركا الشمالية أكبر وأكثر مركزيةً وبهاءً، فيترسّخ لديه شعور بالدونية، وبأنه أقل شأناً لأنه ينحدر من القارة الأفريقية. تلك هي الصورة التي يريد الاتحاد الأفريقي تغييرها، حين أعلن في 14 آب/أغسطس الماضي دعمه لحملة جديدة تروم تصحيح خريطة العالم، حتى تبدو أفريقيا بحجمها الحقيقي. المبادرة حملت اسم "صحّح الخريطة" Correct the Map، وتقف خلفها منظمتان غير حكوميتين أفريقيتان هما "Africa No Filter" و"Speak Up Africa"، وتهدف إلى معالجة صورة ترسّخت في الوعي الجمعي العالمي، مفادها أن أفريقيا أصغر بكثير ممّا هي عليه في الواقع. ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها الأفارقة النقاش حول خريطة العالم، لكنها الأولى التي يصدر فيها من منظمة ذات ثقل قاري ودولي مثل الاتحاد الأفريقي. فما الذي يدفع الاتحاد إلى تبنّي هذه المبادرة؟ للإجابة عن هذا السؤال، لا بد من التذكير بأن الخرائط، وإن بدت محايدة في ظاهرها، لم تكن يوماً أدوات بريئة، بل كان ...