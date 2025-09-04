عطية محمد عطية عقيلان

علامة كوريشا

KOREISHA MARK

عام 1997م ألزمت اليابان السائقين المسنين فوق 75 سنة بوضع رمز كوريشا الملونة على سياراتهم، وهي تشبه ورقة البرسيم وتتكون من أربعة أوراق تعبر عن الحكمة والتجربة والضعف الإنساني، وتهدف إلى إيصال رسالة إلى السائقين الآخرين في الطريق، بأن هذا السائق الذي يقود السيارة مسن، حتى يتعاملوا معه باحترام وتفهم وصبر ويمنحوه الأولوية إن لزم الأمر وتوخي الحذر، كذلك تهدف استخدام علامة كوريشا إلى تقليل الحوادث المرورية وتحسين السلامة على الطريق، واهتدت الكثير من البلدان إلى معاملة كبار السن بطرق لائقة وتخصيص مسارات ومقاعد خاصة لهم؟

مقدرينك

من اجمل الكلمات التي تدل على الاحترام والمعزة، هي كلمة «مقدرينك» أي أن القدر لك تستحقه سواء بفعل أو علم أو جهد أو مكانة أو عمر، فعايشنا مواقف عندما يرغب أحد بزيارتك أو السلام عليك، وترد عليه بأن القدر له وسوف تزوره، فهي تعني الكثير من الاحترام والتوجيب والغلا لهذا الشخص، وأجمل التقدير لكبار السن بدءا من الوالدين والأقارب ومن تصادفهم، فالعمر يستحق التقدير فكلما زاد عمر الشخص يتأثر بشكل إيجابي عندما يجد التقدير والاحترام لمن حوله، ويضفي عليه سعادة ويشعره بامتنان الآخرين له، فلنتعود أن نكون لطفاء ومتفهمين ومساعدين لكل كبير سن نصادفه، وهذه سنة الحياة لنا جميعا وسنمر بها وسنحتاج هذا التقدير في حينه، ومن باب التقدير لكبار السن استخدام اللين والتفهم وتحمل قصصه بصبر وطولة بال، معهم وعند السؤال عنهم لا تناديهم أو تصفهم بشكل سلبي مثل العجوز والشايب، وتعجبني كلمات وأوصاف كبار السن مثل: شيخكم، العود، نوارة البيت، البركة، فهي نوع من التقدير حتى عند وصفه بكلمات جميلة، رزقني واياكم البر واللين.