ماجد قاروب

العقار ذلك الابن المدلل الذي بنيت الثروات بسببه لعقود من الزمان، أدت إلى تحكم واحتكار للأراضي البيضاء وتعطيش للبناء والتطوير العمراني والمعروض للإسكان والتشغيل.

تستطيع هيئة المنافسة اتخاذ اللازم كما فعلت مع شركات الأسمنت المرتبطة بأعمال المقاولات والتشييد والتطوير العمراني والعقاري، كون مناخ الأعمال السابق ارتكز على الاحتكار.

الواقع الجديد لن يسمح بعودة ودعم الاحتكار والاستغلال لمصلحة مجموعة على حساب الوطن والاقتصاد والمجتمع والمواطن، حيث إن تشريعات البناء وفسح المخططات وبيع الأراضي وقروض التنمية العقارية، كلها كانت لدعم أصحاب الأراضي وشركات المقاولات والتطوير العقاري.

مقولة يشيخ ولا يموت أو يمكن أن يمرض ولكن لا يموت هو حقيقة ترجمة لالتقاط الأنفاس مع كل هبوط لدخل البترول والسيولة وإلا فإنهم مستعدون لسحب أموال المواطنين المحتاجين للأراضي والسكن حسب المتوافر لهم من السيولة التي تدعمها البنوك في مثلث الاحكام على مقدرات الوطن والمواطن والمجتمع من أصحاب أراضٍ ومطورين وشركات التمويل.

الملك سلمان بن عبدالعزيز الوالد القائد هو أهم وأكبر نقطة تحول للمجتمع السعودي بكل أطيافه وطبقاته، من لحظة توليه الحكم التي تمناها كل مواطن منذ عقود بأن يكون أميرا لمنطقته لتحظى بما حظيت به الرياض وكان العطاء والاستجابة من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجاء، في أن يكون ملكا للمملكة العربية السعودية بدأها بالتطوير الإداري والقانوني والأمني وطهر الوطن من الفساد والمفسدين.

سمو ولي العهد أكد على أن أهم تحديات الطموحات لتحقيق أهداف رؤية 2030 هو التحديات التشريعية من القوانين واللوائح والإجراءات ولذلك أمام تحدي النمو الاقتصادي لمدينة الرياض العاصمة واصطناع ندرة العقارات المتاحة تم التصدي لها من رجل القانون والرؤية في أجمل معايدة للوطن والمواطن والاقتصاد والرفاهية وجودة الحياة وتحقيق المستهدفات، حيث أعلن حفظه الله عن التوجيهات لدراسة اتخاذ القرارات لتكون مستدامة وليست عشوائية أو انفعالية تؤجل الأزمات ولا تحلها، فكانت القرارات التي أعلن عنها معالي وزير البلديات والإسكان حول رسوم الأراضي البيضاء وإتاحة أراضٍ جديدة تستوعب احتياجات المستقبل وتعالج وتقضي على الندرة المصطنعة، كما وصفها معالي الوزير في تحالف بين الوزارة وهيئة عقارات الدولة والهيئة العليا لتطوير الرياض.

مثلث الملاك والمطورين والتمويل، سيسعى إلى التخلص من الابن العاق الذي لن يستمر بارا كما كان، لأنهم سيضطرون إلى البناء والتشغيل الدائم والمستمر مع تخفيض الأسعار لتسهيل البيع الذي ستختلف فيه شروط التمويل التعجيزية لتكون وفق المعدلات المتوسطة للرواتب والدخل للمواطنين.

آخر شيء يمكن أن يكون غالي الثمن وعنصرا مكلفا ومرهقا في الاقتصاد السعودي هو الأراضي وتوفرها في بلد مساحته أكبر من نصف أوروبا مجتمعة والتنمية فيها في جميع المناطق وما هو مطروح من مشروعات مستقبلية يغطيها كلها وليس محصورا على الرياض فقط.

الواقع الإداري الذي كان يمكن من خلاله الاستيلاء على الأراضي واحتكارها وتملكها تحول اليوم إلى واقع جديد يقوم على استرداد تلك الأراضي ومنحها للوطن والمواطنين وليس لمثلث الملاك والمطورين والممولين.

على قطاع المقاولات والمهندسين الاستثمار الإيجابي لهذه التطورات التي ستولد زخما كبيرا وطويل المدى للعمل الإنشائي يتطلب حراكا كبيرا وعميقا من قبل هيئات المهندسين والمقاولين والعقار لدعم وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لقطاع المقاولات بالصورة الشاملة والكاملة لتحقيق أهداف وغايات توفير الأراضي بهذه المساحات العملاقة لأغراض التنمية الوطنية.

باسم الأجيال القادمة وأبناء اليوم نقدم كل الشكر لسلمان بن عبدالعزيز الوالد القائد، وسمو ولي عهده الأمين داعيا لهم من الله بدوام الصحة والتوفيق والسداد لخدمة الدين وهذا الوطن الغالي الذي هو الأغلى في العالم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.