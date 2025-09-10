عطية محمد عطية عقيلان

نال الرومانسية التطور ودخل عالم التطبيقات عبر البحث عن شركاء يشتركون في هوايات واهتمامات مشتركة، وهذا ما حدث عام 2019م، مع البريطاني مايكل وعمره 52 سنة، حيث قام بتنزيل تطبيق مواعدة شهيرة لتطبيق احترافي للمواعدة يستهدف رجالاً فوق 45 سنة، ويكون أرملاً أو وحيداً، يتم اصطيادهم عبر هذا الموقع.

تواصل مع أحدهم وبدأت حكايته في هذه العلاقة التي تدرجت حتى بلغ إجمالي ما حوله 19 ألف دولار، والمكون من أربعة أقسام، القسم الأول من نساء يقمن باستدراج واصطياد الضحية والتواصل معه بالصوت والصورة والتي تحسن بمساعدة قسم الميديا في هذا التطبيق الذي يوجد به قسم فني يدعم، ومن ثم تتطور العلاقة ويتفق معه على اللقاء، وهنا يتدخل القسم الثاني وهو الميديا التي تضبط الفيديوهات وفي فبركة الهويات وجوازات السفر وتذاكر السفر والتأشيرات والفواتير الطبية أو أوراق قضية أو مستحقات عليها ليقوم الضحية بالتحويل لآخر مبلغ ممكن، وهنا يكون دور القسم الثالث وهو الاتصالات الذي يرد على الرسائل والمكالمات، أما القسم الرابع فهو المسؤول عن فتح الحسابات البنكية وسحب الأموال، وقام أحد الأشخاص بإبلاغ الشرطة البريطانية ليجدوا 70 بلاغاً بنفس الطريقة، وعبر التعاون الأمني والإنتربول اتضح أنها عصابة في نيجيريا استولت على أكثر من 7 ملايين دولار من ضحاياهم، وتم بمساعدة هيئة الجرائم الإلكترونية النيجيرية، القبض على 8 متهمين وإغلاق 150 حساباً بنكياً، والحكم على رئيس العصابة بـ10 سنوات سجن، وهي حكاية تظهر كل مرة بشكل مختلف وفي ظل استخدام الذكاء الاصطناعي تتطور وتتلون وهدفها سحب أكبر مبلغ مالي من الضحية.