ضاري الشريدة

كتبت مرات عدة عن الأزمة التي نعاني منها في شوارعنا، وذكرت في أكثر من مناسبة أننا نعاني في كل مرة نخرج بها من المنزل، بسبب سوء أخلاق البعض من جهة، أو بسبب عدم احترافية البعض الآخر في قيادة السيارة من جهة أخرى، بالإضافة إلى الازدحامات المرورية التي أرهقت كل من يعيش على أرض الكويت، وحاولت جاهداً أن أبحث عن الأسباب ولم أجد في الواقع إلا سبباً واحداً وهو سوء الأخلاق، حتى خلصت إلى قناعة أن ثلثي التوتر يأتينا من الشارع.

كنا نسمع أو نقرأ في السابق مقولة (القيادة فن، وذوق، وأخلاق)، ولكن ما تشهده شوارعنا أمر بعيد كل البعد عن هذه المقولة، فلا فن ولا ذوق ولا أخلاق ولا حتى أبسط درجات احترام الذات واحترام الآخرين، فالبعض يتفنن في كسر القانون (يحسبها شطارة)، ويستخدم الشارع كأنه ملكه ويعمل ما يحلو له، بل ويتصرف مع الغير بطريقة التحدي والحرب، وكأنما يحمل بداخله غلاً شخصياً تجاه الآخرين، وبالرغم من تغليظ العقوبات المرورية أخيراً، إلا أن الأمر لايزال في مجمله كما هو، إذاً، المشكلة ليست بقوانين المرور بقدر ما هي متعلقة بأخلاق بعض الناس أنفسهم، فلا يريدون احترام الناس ولا يريدون الالتزام ولا يطيقون الانتظار لثوانٍ أو دقائق معدودة.

المجهود الذي تقوم به وزارة الداخلية كبير جداً (قواهم الله) ولكن الأزمة الأخلاقية الحادة التي نعيشها بسبب تصرفات البعض غير المسؤولة، تستوجب فرض المزيد من القيود والقوانين والعقوبات، لأن هذه النوعية السيئة تخاف من دفع الغرامات والمخالفات لكنها لا تخشى القانون الذي اعتادت على كسره وانتهاكه، ومع الوقت قد تتولد لديهم رقابة ذاتية تمنعهم من مخالفة القوانين المرورية، لذلك يجب تكثيف الكاميرات وتطبيق العقوبات الرادعة بحق كل منتهك للقانون وكل مستهتر، فالأمور وصلت إلى حدود لا تطاق ، حتى داخل المناطق السكنية وفي الأماكن الخدمية كالجمعيات التعاونية والمدارس والمستوصفات، تشاهد التجاوز وتشاهد السير عكس الاتجاه الصحيح، وتشاهد جميع أشكال المخالفات المرورية، وأعتقد أن هؤلاء يقودون سياراتهم بهذا الشكل لأن سلوكهم كذلك في كل تعاملاتهم الحياتية، وما تصرفاتهم في الجانب المروري إلا إسقاط يعبر عن سوء أخلاقهم.

وخزة القلم :

أتمنى أن يتم استخدام الكاميرات الموجودة في الجمعيات التعاونية وعند المدارس وغيرها من مباني الخدمات العامة، بغرض التصوير وإرسال المقاطع لوزارة الداخلية ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين .

