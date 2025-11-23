زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن، لم تكن زيارةً عاديةً، بل هي بحقٍ «زيارةٌ تاريخيةٌ» بكل المقاييس، لا في بنائها على أكثر من 8 عقودٍ من علاقاتٍ متينةٍ ترسخت منذ لقاء الملك عبد العزيز مع الرئيس روزفلت بعد الحرب العالمية الثانية، ولا فيما تلاها من عقودٍ من العلاقات بين البلدين وصولاً إلى زيارة الأمير محمد.

منذ لقاء الملك عبد العزيز التاريخي مع روزفلت، لم يحدث لقاء بين القيادتين أسفر عن صناعة مستقبلٍ طويلٍ مثلما جرى في هذه الزيارة، ولقد بدأت الكثير من الأصوات تعلو في العالم العربي، منبهرةً ومؤيدةً للاتفاقات والنتائج المبهرة من زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن، ومن أولئك من كان يتهجم على سياسات السعودية، ومن كان يتهمها إما بدوافع قوميةٍ أو إسلامويةٍ أو مصلحيةً، ومع ذلك أصبحت المواقف والسياسات والاتفاقات تبين عن نفسها، وتكشف عن أسرارها؛ ما جعل كثيراً من الأعداء الكاشحين يتحولون إلى مادحين منبهرين.

لقد أدرك العالم أجمع، رؤية ولي العهد السعودي، والسياسة الحازمة والمتزنة التي اتبعها، منذ بداية تسلمه لمسؤولياته قبل نحو عقد من الزمان، وقد تعلمت بعض الدول مواقفه بالطريقة الصعبة، كما جرى مع السويد وألمانيا وغيرهما، وكما جرى مع دولٍ عظمى، في سياسات الطاقة، وسياسات التسلّح، وسياسات مواجهة المحاور وصناعتها، مع سياساتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ اضطرت فيها محاور ودولٌ إقليميةٌ للتنازل عن مواقفها أو الإعلان عن تحالفاتٍ كانت سريةً، كل ذلك بناء على الموقف السياسي الحازم والمختلف.

ظاهرة الهتاف في عدد من الدول العربية والإقليمية بحثاً عن «رمزٍ» مثل محمد بن سلمان هي ظاهرةٌ تستحق النظر والتأمل، وقد تجاهل البعض في أميركا والغرب قوة السياسة الواقعية والعقلانية التي تتماشى من منطق التاريخ وصناعة المستقبل في السعودية، وغضوا الطرف عن قوة الإصلاحات الكبرى ومحاربة الفساد ومواجهة الأصولية والإرهاب، وتحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتجٍ، والتطوير التنموي الهائل، فخسروا حين ربحت السعودية.

عبّرت بعض الجهات الأميركية من قبل عن انبهارها بـ«رؤية السعودية 2030» وأن بالإمكان الاستفادة منها في الغرب، فضلاً عن دول المنطقة، وهذه اللحظة التاريخية لحظةٌ مناسبة للإعلان عن «تصدير الرؤية» التي تعنى بصناعة التنمية والاقتصاد والمستقبل، والتوازن السياسي مع الواقعية والعقلانية وبناء طرق تحقيق أحلام الدول والشعوب، بدلاً من «تصدير الثورة» أو ما سبقتها من شعاراتٍ عروبيةٍ وقوميةٍ لم تجلب إلا الدمار للدول والشعوب العربية.

بعد لقاء روزفلت وفي عهد الرئيس «ترومان» أعطى الملك عبد العزيز تعليماتٍ لولي عهده الأمير سعود في زيارته لأميركا، جاء فيها: «أكدّوا للرئيس ولرجال حكومته ولجميع من تقابلونهم، وفي جميع المناسبات التي يتاح لكم البحث فيها، محبتنا لأميركا، وتمسكنا بالمبادئ التي أعلنت عنها ولا تزال... وأظهروا لهم أننا قد نظرنا بعين الرضا والاطمئنان، إلى ترك الولايات المتحدة سياسة العزلة والانقطاع التي كانت تسير عليها في الماضي».

تعيش السعودية لحظة ازدهارٍ غير مسبوقةٍ، وأصبحت تستفيد من كل مصادر قوتها؛ بهدف الترقي في معارج الحضارة والسعي في مسالك النجاح، ومن يقرأ طبيعة الاتفاقات التي أُبرمت يجدها شاملةً لمصلحة السعودية وبناء مستقبلها بوعيٍ وتكاملٍ وشموليةٍ، تضمن أن تخوض معارك الغد مسلحةً بكل ما تحتاج إليه من علمٍ وتقنيةٍ وقوةٍ عسكريةٍ تحمي المقدرات والإنجازات.

كما صنع الأمير محمد تجاه سوريا وأقنع الرئيس ترمب بمنحها الفرصة، فها هو يعود ثانيةً ليطلب من ترمب أن يتدخل لحل الأزمة السودانية التي تدمي القلوب في صراعٍ عسكريٍ وحربٍ أهليةٍ تأكل أخضر السودان ويابسه.

تحدث الأمير محمد في البيت الأبيض وأمام الرئيس ترمب، وقال بكل وضوحٍ: «نحن لا نخلق فرصاً وهمية لإرضاء أميركا أو إرضاء الرئيس ترمب، إنها فرص حقيقية، وعلى سبيل المثال سألنا عن الذكاء الاصطناعي والشرائح (الإلكترونية)، فالمملكة العربية السعودية لديها طلب ضخم للقوة الحاسوبية، وسننفق على المدى القصير نحو 50 مليار دولار عبر استهلاك أشباه الموصلات لحاجاتنا في المملكة»، فمصلحة الدولة السعودية وشعبها مقدمةٌ على كل شيء.

وكان لافتاً محاولة صحافيةٍ أميركيةٍ طرح ما تعتقد أنه قد يحرج السعودية تجاه أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ظناً منها أنها قد تحرج موقف الأمير ومضيفه، وقد بادر ترمب بالهجوم عليها بعباراتٍ قويةٍ؛ منعاً لأي تعكيرٍ للزيارة التاريخية، ولكن الأمير محمد طلب الردّ عليها، وتحدث بلغةٍ إنجليزيةٍ مبهرةٍ، وأوضح بجلاء الجهات التي سعت لضرب العلاقات السعودية - الأميركية على مدى عقدين من الزمن، ووضع الأمور في نصابها، فليس لدى السعودية ما تخفيه.

أخيراً، للتاريخ أن هذه الزيارة هي أنجح الزيارات في تعزيز العلاقات التاريخية المستمرة منذ عقودٍ مع بناء مستقبلٍ حقيقيٍ سيستمر عقوداً في المستقبل، وهكذا يُصنع التاريخ.