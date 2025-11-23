أهلًا وسهلًا بقداسة الأسقف الرومانيّ في الربوع اللبنانيّة. فافرحي وتهلّلي، يا جبال الأرز، يا أرض القدّيسين والنسّاك والبخور واللبان، لأنّ لاوون الرابع عشر في بيتنا الذي بمنازل كثيرة. لبنان بأسره، برؤسائه، برجال أديانه، بجماعاته، ومكوّناته، وطوائفه، ومذاهبه، وأحزابه، وأمراء حروبه، وميليشياته، ومسلّحيه، وسرّاقه، وغَلَبته، وظلّامه، وقتلته، و... أوادمه، وأطفاله، وأحلامه، وقتلاه، وشهدائه، ومغلوبيه، ومظلوميه، سيكونون في استقبالكَ، رسميًّا وشعبيًّا، وحيثما حللتَ. لا أعتقد أنّ أحدًا منهم سيبخل عليكَ في تقديم أبهى مظاهر التكريم والتبجيل والاستقبال، حدّ أنّكَ، قد تشعر، في لحظةٍ من لحظات إقامتكَ في ظهرانينا، أنّ لبنان هو جنّة الله على الأرض، وبلد الوئام والمحبّة والسلام والألفة والتعايش والعيش المشترك، وليس صحيحًا أنّه بلد الاقتتالات والنزاعات والحروب الأهليّة والعنصريّات والجاهليّات والظلاميّات، بل هو حقًّا وفعلًا لا قولًا، "وطن الرسالة"، على قول سلفكَ البابا القدّيس يوحنّا بولس الثاني. سيمطرونكَ بالكلام المعسول. سيغدقون أمامكَ الوعود والتخرّصات. سيقولون لكَ إنّ لبنان بلدٌ سيّدٌ حرٌّ مستقلّ. سيصوّرون لكَ العلاقات بين الجماعات والمكوّنات بأنّها الفردوس السماويّ، وسيقولون لكَ إنّنا آيةٌ تحتذى في الوشائج بين الناس المتعدّدي الإيمانات والمشارب والأهواء والمعتقدات. فلا تصدّق. لا تصدّق. فلبنان ليس بخير. ولبنان ليس بلدًا سيّدًا حرًّا مستقلًّا. ونحن لسنا بخير. لسنا بخير. بل قتلى. بل نحن في غالبيّتنا العظمى، قلوبُنا قبورٌ مكلّسة. ومنافقون. وكذبة. ومراؤون. ودجّالون. وبيّاعو لغو. وسماسرة. ومهرّبون. وغاسلو أموال. وبلطجيّة. وأهل تبويس لحى، وتسويات "من قريبو". لا تصدّق أيها الحبر الأعظم. إيّاكَ أنْ تصدّق. فنحن في مأزقٍ وجوديٍّ وكيانيٍّ وأخلاقيٍّ عميمٍ وخطير. حدودنا مستباحة. وسيادتنا مستباحة. ودولتنا مستباحة. وكرامتنا مستباحة. وحياتنا المشتركة ليس فيها شيءٌ من الحياة المشتركة. فكلٌّ مقيمٌ في شرنقته ودائرته المقفلة. وكلٌّ يريد لبنان على صورته ومثاله. وكلٌّ يبخّس الآخر. وكلٌّ يريد أنْ يلغي الآخر. فكيف نكون "وطن الرسالة"؟! كتبتُ إليكَ في الأسبوعين الأخيرين ثلاث رسائل عاجلة ومفتوحة، وقيل لي إنّها وصلت إلى الدوائر المعنيّة في الكرسيّ الرسوليّ، فضلًا عن سفارة الفاتيكان في لبنان. لن تنفع فينا الحلول "الكلاسيكيّة" المعهودة والمتعارف عليها. فما لم توضع اليد الدوليّة على لبنان، من طريق "التحييد"، فعبثًا يُرتجى الخير. "التحييد"، ثمّ "التحييد"، ثمّ "التحييد". هذا ما أعنيه بـ"وضع اليد"، فلا يُراد منه أنْ يكون انتدابًا ولا احتلالًا ولا وصاية، و... لا الحياد. إنّه "تحييدٌ" بـ"وضع اليد"، من طريق التوافق الأمميّ والإقليميّ على بلدٍ خاصٍّ، وكيانٍ خاصٍّ، ووجودٍ خاصّ، ودولةٍ خاصّة، لا تشبه البلدان، ولا الكيانات، ولا الوجودات، ولا الدول. أنطلق من فكرة "وطن الرسالة"، وهي تفكيرٌ وتعبيرٌ فاتيكانيّان خالصان، فأقول إنّ ذلك ليستحيل أنْ يتجسّد ويتحقّق إلّا بـ"الطريقة القانونيّة" المبتدعة وغير المسبوقة التي ألفتُ إليها، على أنْ يرى ذلك النور باعتراف الأمم المتّحدة برمّتها، وأعضاء مجلس الامن الدوليّ بإجماعهم، وبموافقة القوى الدوليّة والإقليميّة، وبدون تحفّظٍ، أو حقّ نقض. ولا يُستطاع تحقيق ذلك إلّا بإرادةٍ قصوى لا رجوع عنها من الكرسيّ الرسوليّ. فهو وحده، دون سواه، مَن يستطيع. سوى ذلك مضيعةٌ للوقت، وهباءٌ منثور، ومجاملاتٌ، ولياقاتٌ، لا تحيي عظامًا وهي رميم. صديقي لاوون الرابع عشر؛ قبل أيّامٍ قليلةٍ من زيارتكَ، "احتفل" لبنان يعيد استقلاله. لكنّ لبنان ليس دولة، واستقلاله ليس استقلالًا، وشعبه ليس شعبًا. "وطن الرسالة" بيتٌ بمنازل كثيرة، وهو ليس بخير، يا لاوون، وقد صدقتُكَ القول. والسلام.