اعتزام إدارة ترمب تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية خطوة تأخرت بسبب تعقيد المسألة قانونياً. ومع هذا، فإنها ستكون خطوة مهمة، ورغم كل المبررات الداخلية الأميركية لهذا التصنيف، فإن المستفيدين من هذه الخطوة هم المسلمون قبل غيرهم.

أولاً: التصنيف سيضعف من قبضتهم على المجتمعات المسلمة في أميركا وأوروبا، وسيمنح المسلمين فرصة لأن يمارسوا دينهم من دون الجرعة السياسية العالية التي يحقن بها «الإخوان» الدين. المراكز والجمعيات في أميركا والغرب عموماً في غالبيتها تروّج للإسلام السياسي وليس الإسلام الحقيقي. تسعى لخلق كوادر وليس مسلمين صالحين. تخلق سياجات فكرية بين المسلمين والمجتمعات الأميركية والأوروبية التي يعيشون فيها، وتجعلهم يدخلون في عزلة تمنعهم من التفاعل مع محيطهم. شهدنا شخصيات متطرفة تخرج من هذه المجتمعات وتنضم لجماعات «جهادية». كيف حدث هذا؟ ببساطة لأن «الإخوان» والجماعات الحركية الأخرى شكّلوا المخيلة الدينية المتطرفة. إضعاف قبضتهم سيفتح الفرصة لأفكار التسامح والاعتدال الديني أن تزدهر وتنتشر وتدفع لمزيد من الانصهار والاندماج.

ثانياً: من مصلحة المسلمين تصنيف «الإخوان»، لأن ذلك سيخفف من نشر فكرة الكراهية التدميرية. نعرف أن حركات العنف منبعها الفكر الإخواني. كل إرهابي هو متطرف سابق. لا يمكن أن تحارب التطرف وتجامِل المتطرفين. هذا ما أدركته السعودية والدول الخليجية التي صنّفت «الإخوان» منذ وقت طويل. تأثيرهم سيئ على العقول ويعيقون أي تقدم بحجج دينية، ولكنها في الحقيقة بدوافع سلطوية. الذي حدث هو أن هؤلاء المتطرفين هاجروا من الشرق إلى الغرب وحملوا أفكارهم معهم. سمّموا الأجواء لديهم وبثّوا دعايتهم التحريضية ونشروا الكراهية في كل اتجاه. استخدموا الدين وتحالفوا مع كل الاتجاهات للتحريض على الدول التي حاربتهم.

ثالثاً: من مصلحة المسلمين تصنيف «الإخوان». أتفق مع من يقول إن الدين الإسلامي تم اختطافه. بن لادن والبغدادي وسليماني والزرقاوي أيديهم ملطخة بدم الأبرياء (أغلبهم من المسلمين... يجب ألّا ننسى أن ضحايا الإرهاب هم في الغالبية مسلمون، قاتلون ومقتولون)، ومع ذلك يوردون الآيات الكريمة والأحاديث لتبرير الفظائع التي ارتكبوها. كل هذا لا علاقة له بالإسلام. الإسلام دين عظيم، ومثل الأديان الكبيرة في التاريخ يدعو لقيم الاعتدال والاتزان، ولا يتعارض مع الحضارة الحديثة إذا فُسِّر بطريقة عقلانية وعلمية. «الإخوان» اختطفوا هذا الإسلام وأخرجونا منه، ولكنهم صنعوا نسخة مشوهة منه وصدّق العالم أن هذا هو الإسلام. إضعاف «الإخوان» سيخدم الإسلام ويحرره من مختطفيه ومشوّهيه.