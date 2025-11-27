عثمان بن حمد أباالخيل

(بكرة يذوب الثلج ويبان المرج)، هذا مثل سائد في بلاد الشام وأحيانا يستخدم في بقية الدول وله دلالات كثيرة لكن في مقالي سوف اكتب عن الثلج بين الناس، عن سماكته ومدي تماسكه وكيف يذوب الثلج الذي قد يأخذ وقتاً طويلة من الزمن. الشمس بحرارتها لنْ تذيب الثلج الذي يعشعش في صدور الناس وفي قلوبهم وعقولهم.

الملح عندما ينثر على الثلج يذيب الثلج ترى ما هو الملح الذي يذيب الثلج بين الناس. الألفة بين الناس هو الملح الحقيقي الذي يصفي النفوس. المحبة فطرة عند كل إنسان، ولكن عليه أن ينميها من خلال حب الخير للآخرين والتعامل بالقيم والأخلاق الإنسانية. تراكم الثلج وتحوّله الى جبال داخل الإنسان تشبه جبال الثلج في القطبين الشمالي والجنوبي يُصعّب إذابته بالملح أو سطعان شمس الحقيقة، قلوب متفرقة ونار تأكل الأخضر قبل اليابس ونفوس مغلولة باليأس: أين العقول لماذا هي مقفلة؟ أين التفكير؟ والتفكر لماذا نغلق آذاننا.

كما ذكرت الالفة بين الناس هي الحل والعودة الى تعاليم ديننا الإسلامي الوسطي السمح والتقيد بالقيم الإسلامية، الألفة هي الحل. قال صلى الله عليه وسلم: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله جل وعلا: أنظروا هذين حتى يصطلحا» رواه مسلم.

إنّ قمة التسامح بين الناس التواضع فمهما بلغت منزلتك فإنه يرفع من قدرك ويجعلك تبدو أكثر ثقة بنفسك وبالتالي سيجعل الناس يحرصون على ملازمتك وحبك، والتكبّر طريق لا يسلكه إلا من يرون الحياة بمنظار الأنا حمانا الله منها ومن النرجسية.

إنّ قمة التسامح بين الناس التواضع، فمهما بلغت منزلتك فإنه يرفع من قدرك ويجعلك تبدو أكثر ثقة بنفسك وبالتالي سيجعل الناس يحرصون على ملازمتك وحبك، والتكبّر طريق لا يسلكه إلا من يرون الحياة بمنظار الأنا حمانا الله منها ومن النرجسية.

ما أجمل تلك المشاعر البشرية والأحاسيس الإنسانية المرهفة الصادقة التي تُذِيب جبل الثلج الذي في داخلنا أو على الأقل تحجمه، الناس بحاجة إلى سماع صدق المشاعر والتعبير عن الحب والعطاء والإخلاص وما فائدة جفاف العواطف التي تقتل الرطب واليابس. كفانا تجمّد عواطفنا علينا جميعا، وخاصة أولئك أصحاب القلوب المعطاءة، أنْ نحول حالة التجمد إلى حالة السيولة التي تروي عطش مشاعرنا.

ومن صور التعبير، جاء في الحديث عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) وهناك قلوب قاسية أقسى من الحجارة قال تعالى: {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}.

صفاء النفس هو طريق السعادة، فلماذا نحرم أنفسنا من السعادة؟ أذيبوا الثلج الذي في داخلكم عندما يستقيم حالكم. العتاب اللطيف بصدر رحب يزيل صدأ البغض والكراهية من القلوب، ويزيد المحبة والألفة ويذهب نزغ الشيطان وينقي النفوس.

همسة:

(مراجعة النفس في كل يوم تمنع من بناء الثلج داخل الإنسان).