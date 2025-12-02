عثمان بن حمد أباالخيل

البكاء للجنسين الرجل والمرأة وهو أمر طبيعي، وليس قاصرًا على النساء وهو جزء من التكوين العاطفي والمشاعر الإنسانية، البكاء استجابة طبيعية بسبب الحزن، والأذى، أو الشعور بالألم، بالفرح والترح والمواقف الإنسانية.

في المتوسط تبكي النساء بمعدل 3.5 مرات شهريًا، ويبكي الرجال 1.9 مرة شهريًا في المتوسط. وكما هو معروف ومسلم به أن البكاء علاج لأنه يخفف التوتر ويحسن مزاج الانسان الذي يبكي، بالتأكيد البكاء ليس دليل ضعف أو قوة، بل هو تعبير عن أحاسيس في مواقف معينة وما أكثر المواقف التي يمر بها الانسان في وقتنا الحاضر.

يخطئ من يعتقد أن الرجل لا يبكي لكن بكاءه يدل على الحرقة واللوعة والظلم والقهر أقتبس (ليس من يكتب بالحبر كمن يكتب بدم القلب) جبران خليل جبران.

للأسف، في مجتمعنا هناك عبارات يسمعها الأطفال الذكور وينشؤون عليها ومنها (لا تصيح انت رجل)، و(خلك رجل لا تصيح) ويكبر الأطفال ويصبحون رجالاً ومن ثم يخفون دموعهم ويحبسونها، حتى في أصعب المواقف التي يمرون بها، فقد تربى الولد منذ الصغر على أن البكاء للبنات فقط، إنّ عدم بكاء الرجال في العلن أو في الخفاء يعود إلى موروثات قديمة بما يتعلق بالعادات والأعراف. (إن البكاء وحدة مسيرة روحية لا ينبغي ان يقطعها الكلام) محمد حسن علوان.

بكاء الرجل ليس أمرًا شائعًا مثل بكاء المرأة، لذلك تختلف دلالة البكاء عنده عن المرأة، وضحت الدراسات أن سبب بكاء النساء يفوق بكاء الرجال بخمسة أضعاف لأنه مرتبط بشكل أساسي بهرمون البرولاكتين أو ما يسمي (هرمون الحليب) أي أن سبب بكاء المرأة هرموني يحفز الرغبة في البكاء ولهذا يقال إن البكاء يطيل عمر المرأة. ومن الطبيعي عندما يبكي بعض الرجال فأعلم أن الهموم فاقت الجبال.

أتساءل هل صحيح أن دموع المرأة هو جزء من سلاحها او هو جزء من مكياجها اليومي لا أتخيل هذا صحيح وان حدث فهو يحدث من بعض النساء اللاتي يرفعن هذا الشعار. كم هو مؤلم أن يخفي الرجل دموعه بعكس المرأة التي لا تستطيع اخفاءه.

وكم هو مؤلم أن نعيب على الرجل الذي يبكي، البكاء يساعد على اخراج الطاقة السلبية والضغط النفسي داخلهم في هيئة بكاء أفضل من أن يصاب بحالة نفسية. البكاء قد يكون دليلاً على صدق الباكي، وقد لا يكون، وقد ذكر القرآن الكريم قصة إخوة يوسف عليه السلام وكيف تباكوا على أخيهم كذباً فقال تعالى: {وجاؤوا أباهُمْ عِشَاءً يَبْكونَ} [يوسف: 16]. للأسف هناك دموع التماسيح التي تحدث من بعض الرجال والنساء إنها دموع مصنعة وهم يمثلون وكأنهم على خشبة المسرح أو مشهد من مسلسل تلفزيوني.

همسة: (إذا قسا قلب الانسان جفت معه دموع المشاعر الإنسانية).