سهوب بغدادي

يتكون الحبل من تجمعات ليفية من القطن أو الكتان وما شابه من المواد، يُستخدم لربط الأشياء أو سحبها أو رفعها، فكل نوع من الحبال له خصائص و يختلف في قوته وليونته على حسب المادة المصنوع منها، والأغراض التي يستخدم لأجلها، ومن أهم استخدامات الحبال الربط بين شيئين أو طرفين، من هنا، لنتخيل أن علاقاتنا الاجتماعية على اختلاف مسمياتها وأطرها وحيثياتها محكومة بحبل! كيف شكله وماهيته؟

ذلك أمر أنت ومن في العلاقة تحددانه، رجوعًا إلى تعريف الحبل ومكوناته فإن كل رابط ليفي وخيط دقيق يمثل التفاعلات والمعاملات والذكريات والمواقف الجيدة التي بذلت لأجل العلاقة فكل أمر جيد يضيف ليفًا جديدًا ومتانة لذلك الحبل والعكس صحيح فقد يفقد الحبل من متانته وتتقطع أليافه واحدة تلو الأخرى لنجد أن الحبل انقطع فجأة على الرغم من وجود بعض الأشياء الجميلة الباقية التي ذهبت ورحلت مع الحبل، فكلما كان الحبل متينًا كانت العلاقة أقوى وأشد ترابطًا، وهذا يقاس على جميع العلاقات الإنسانية، مع الأهل والأصدقاء والأبناء والزوجين والزملاء وغيرها من العلاقات التي نعيشها كل يوم، فعلى الشخص أن يتأمل حال حباله مع الأشخاص البارزين في حياته والأحباب ويسعى إلى توثيق الأواصر الكائنة معهم، والأهم من ذلك الحبل المتين مع الخالق جل جلاله بالعبادات والتقرب إليه مصداقًا لقوله سبحانه: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ}.