أحمد المغلوث

عندما كنت مديراً للعلاقات العامة والتوعية الصحية كنا نضع برامج توعية صحية ونفسية لمرضي الصحة النفسية فلاحظت أن أحد الاختصاصيين في الطب النفسي كان يهتم بأن يأخذ بيد المريض ويمسح على يده، وإذا كان المريض مراهقاً أو حتى كبيراً لا يتردد أن يقبله على جبينه، كان يعامل المرضى كأفراد أسرته لا مرضى غرباء عنه.

وقبل سنوات شاهدت إحدى الطبيبات النفسيات في أحد الأفلام كانت تعامل مريضتها بحنان بالغ مع ملاطفتها من خلال المسح على ساعدها وأصابع يدها، بل إنها كانت توجه الممرضة المرافقة بالاستمرار في هذه العملية كأنها تنقل من هذه العملية «اللمس» رسالة من الحب والمودة والاهتمام، ولا أعتقد أنه يخفى على البعض منا أن اللمس له أهميته العظيمة في ارسال رسائل حسية ومشفرة.

اللمس كما هو معروف حاسة تنبيهية عظيمة لها تأثيرها.

وما تحمله من رسائل صامته للآخرين، بل إنها تنقل عبارات هامسة ومختلفة للآخرين خاصة لمن يعانون من بعض الحالات النفسية أو العجز أو حتى كبار السن الذين باتوا وحيدين بعدما كبر الأبناء وباتوا بعيدين عن آبائهم وأمهاتهم، وربما شاهد بعضنا صور الوداع الأخير لأكثر من زوجين رحلا ويداهما متعانقتين في صورة عظيمة ومؤثرة حد البكاء فكان لمس الأصابع وعناقهما الأخير كان يحمل الكثير الكثير من الكلام المؤثر والصامت وحتى الباكي.

واللمس مهم جداً في حياتنا بل أن ملايين من الذين فقدوا بصرهم لظروف خارجة عن إرادتهم باتوا يعتمدون على حاسة اللمس في التعرف على الكثير مما حولهم في حياتهم الخاصة والعامة، وهناك في بعض المتاجر في دول غربية تجدهم يضعون للمتسوقين ممن فقدوا البصر عينات من المنتجات المفتوحة ليتاح لهم لمسها ومعرفة نوعيتها وخلال ثواني بل حتى لحظات يعرفون ما هو معروض أمامهم.

ولو عدنا للماضي عندما كنا أطفالاً كنا نشعر بطمأنينة وسعادة وحتى سرعان ما ننام عندما كانت أمهاتنا تمسح على وجوهنا أو تداعب شعر رؤوسنا وإذا بنا نذهب سريعاً في نوم عميق، وهكذا نجد أن للمس أهمية كبرى في حياة كل الناس أطفالاً أم شباباً وحتى أزواجا وعجائز، لكن البعض منا لا يهتم بهذه الحاسة الهامة والتي تحمل من المعاني والأحاسيس الكثير الكثير، وأنه لأمر خطير أن لا يهتم البعض منا باللمس الذي يتحول إلى همس حاملاً الكثير من العواطف والمشاعر ورسائل حب لا تعد ولا تحصى خاصة بين الأزواج.

وماذا بعد لو سألنا بعضهم عن أهمية اللمس والهمس فسوف يقول باسماً:

إنه يعزز من قوة المحبة بيننا بل إنه يتفوق على أشياء كثيرة كونه يعبر في صمت عما أريد أن أقوله أو أهمس به لشريك حياتي، وبالتالي يتيح لهذا الشريك معرفة مدى اهتمامي وحبي لها وتقديري الذي لا حدود له، بل إنه يساهم في المزيد من التواصل الإيجابي ويضاعف من العواطف بينننا..

وأخيراً. لماذا نذهب بعيداً، أليست المصافحة بين الناس «السلام» أليست تحمل الكثير من المعاني والتأثير، بل تكاد أن تقول وتقول الكثير خلال السلام وبدون كلام..؟!