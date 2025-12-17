محمد سليمان العنقري

يقام في الرياض حالياً معرض مهم جداً لقطاع الصناعة بالمملكة حيث يسلّط الضوء على جودة السلع والخدمات الوطنية، ويستعرض الممكنات التي تدعم المصنعين والمصدّرين، كما يقدّم فرصًا استثمارية للمشترين من داخل المملكة وخارجها عبر لقاءات تعزز الفاعلية لدى مجتمع الصناعيين تلتقي فيها الخبرات مع الطموحين في الاستثمار الصناعي فمعرض «صُنع في السعودية» يعد مبادرة فعالة تعكس ما أنجز من عمل في رؤية شاملة تعبر عن هوية الصناعة الوطنية في كل منتج يحمل اسم المملكة.

ففي عام 2021م كان الإعلان عن البرنامج بإشراف من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ويعد ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية فقد انطلق البرنامج لتحقيق عدة أهداف استراتيجية تدعم الوصول لمكانة عالمية لقطاع الصناعة الوطني من خلال توحيد الجهود ومنح الشركات الوطنية مظلة صناعية مشتركة تعكس جودة الإنتاج المحلي، وتُسهم في تعزيز حضور المملكة في الأسواق العالمية فالرؤية للصناعة الوطنية باتت واضحة في أن تكون السلع والخدمات السعودية الخيار المفضل في الداخل والمنافسة في الخارج عبر بناء علامة تجارية موثوقة ترفع الطلب على المنتجات الوطنية وتفتح أمامها الطريق لتحقيق معدلات نمو واسعة.

فالبرنامج قام على قناعةٍ أساسية بأن ثروة المملكة الحقيقية تتمثّل في استثمار الطاقات الشابة الوطنية المؤهلة في قطاع حيوي تنافسي وهو الصناعة، فالتقدّم الصناعي للمملكة يقوم على توفر إمكانات عديدة ترجح كفة النجاح للاستثمار فيه ويعد رأس المال البشري أحد أهم هذه الإمكانات وركيزة أساسية لنجاح الصناعة الوطنية ومن هذه المنطلق انتقل «صُنع في السعودية» إلى واقع يعبر عنه في احتفالية سنوية بابتكارات الوطن ومواهبه وخبراته التي تسهم في بناء اقتصاد متنوّع ومستدام حيث يعمل البرنامج على بناء مجتمعٍ صناعي تعاوني وتكاملي من حيث تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تمنح الشركات الأعضاء في البرنامج حق استخدام العلامة الوطنية «صناعة سعودية» والاستفادة من مزايا الدعم والترويج التي يقدّمها لهم.

شعار برنامج صنع في السعودية لم يغفل التعبير عن ترجمة الهوية الوطنية بصيغة بصرية واضحة تعكس تراث وثقافة المملكة فالصناعة قوة ناعمة بعلاماتها التجارية فاليوم نشهد تحولاً كبيراً في الصناعة الوطنية وموثوقية عالية بجودتها ومن خلال النسخة الثالثة من معرض «صُنع في السعودية» يبرز تجدد الحرص على القيم التي ركز عليها البرنامج من البداية فتحت شعار «نصنع التمكين» اجتمع في هذا الحدث الذي تنظّمه هيئة تنمية الصادرات السعودية في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بملهم روّاد القطاع الصناعي والشركات الوطنية في مشهد يجسد تطور الصناعة السعودية التي تتسارع خطوات نموها ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وزيادة الطاقة الاستيعابية فيه فجل الواردات السنوية للمملكة التي تتجاوز قيمتها 600 مليار ريال هي فرص استثمارية واغلبها في نشاطات صناعية يمتلك الاقتصاد الوطني القدرة الكبيرة للمنافسة فيها.