الرؤية تجربة المكان والزمان؛ وعلى هذا الأساس تتقدم رؤية السعودية 2030 بوصفها مشروعاً زمنياً يتشكل عبر التنفيذ، ومشروعاً سيادياً تتراكم ملامحه مع كل مرحلة. فمنذ إطلاقها عام 2016، قطعت الرؤية حتى الآن ما يقارب تسعة أعوام من العمل المتواصل، تحولت خلالها من إطار استراتيجي إلى مسار تنفيذي يشكل واقعاً ملموساً قبل اكتمال المدة. هذا التقدم المرحلي أفرز حضوراً مبكراً للمشروعات الكبرى، ودخول قطاعات حيوية مرحلة التشغيل، واتساع نطاق الأثر في المدن والاقتصاد ونمط الحياة. وقد أسس هذا المسار نهجاً تراكمياً عزز الثقة في الاتجاه، ورسخ القدرة على تحويل الرؤية من وثيقة توجيهية إلى واقع معاش يتنامى مع كل مرحلة، حيث يدار الزمن كقيمة، ويتحول التخطيط إلى تجربة يومية تتسع عاماً بعد آخر.

في هذا السياق، تتجسد القدية بوصفها أفقاً حضارياً تتبلور فيه الفكرة عبر الفعل، وتتشكل فيه المدينة كخبرة معيشة ممتدة. القدية مشروع حضري يعيد تنظيم العلاقة بين الإنسان وفضائه، ويصوغ إيقاع الحياة عبر مساحات للرياضة والثقافة والترفيه، تدار بعقل استثماري وتقدم بروح اجتماعية. هنا، يصبح الوقت استثماراً، وتتحول التجربة إلى قيمة، وتتكون ذاكرة حضرية تتنامى مع الاستخدام اليومي، وتمنح المدينة حضوراً نابضاً يرسخ الانتماء ويحفز المشاركة.

ومع انتقال المشروع إلى مراحل التشغيل، تتجسد اللحظة الليلة بافتتاح Six Flags داخل القدية، بوصفه علامة توقيت ودلالة نضج تشغيلي تؤكد جاهزية المنظومة للدخول الفعلي في مرحلة الإتاحة. هذا الافتتاح الليلي يمثل محطة تشغيلية تعكس انتقال الرؤية إلى الفعل، وتحول التخطيط إلى تجربة معاشة، وتقدم المدينة كفضاء يعمل بكامل طاقته ويستقبل جمهوره بثقة. حضور هذه العلامة العالمية يعكس قدرة القدية على استيعاب الخبرات الدولية ضمن سياق محلي واعٍ، يحول الشراكات إلى قيمة مضافة للاقتصاد والمحتوى والمهارات وسلاسل الإمداد، ويعمق موقع المدينة كوجهة قادرة على المنافسة.

وتتجاوز القدية بُعدها التشغيلي لتؤسس لنمط جديد من الحوكمة الحضرية، حيث تتقاطع الإدارة مع التخطيط طويل المدى، ويتحول اتخاذ القرار إلى عملية تراكمية تقيس الأثر وتوسع نطاقه. في هذا النموذج، تتقدم المدينة بوصفها منصة تنظيم للفرص، وتعمل السياسات على تمكين التجربة، وتتعمق العلاقة بين القطاعين العام والخاص كرافعة للنمو، تفتح مسارات للاستثمار، وتعزز المحتوى المحلي، وتدعم بناء القدرات.