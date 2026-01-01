هذه طريقتي السنوية في الاحتفال بالعام الجديد وتوديع عام انقضى. قرأت 52 كتابا، سأذكر لكم أفضلها حسب ذائقتي:

1- مئة عام من العزلة، غابرييل غارسيا ماركيز، ترجمة صالح علماني، وهي رواية كنت قرأتها منذ زمن بعيد وأعدت قراءتها هذا العام بعد أن شاهدت المسلسل المبني عليها.

2- تحميض، ديوان شعر للشاعر محمد خضر، كنت قد كتبت عنه وقت قراءتي له.

3- الإشارة عمدا نحو الاتجاه الخاطئ، للشاعر ماجد الثبيتي، ماجد دائما يقدم شيئا يسبقنا إليه.

4- بيروت مدينة العالم، الجزء الأول. رواية ربيع جابر. التفاصيل الدقيقة التي رسم بها بيروت في العصر الذي تحكيه الرواية مذهلة، جعلتني أغبط بيروت على كاتبها وأتمنى كاتبا مثله لمدينتي جدة.

5- الأمير الصغير، رواية أنطوان دو سانت أكزوبيري. ترجمة محمد التهامي العماري، أتذكر كم كان العمل رائعا وخطف قلبي ببساطته وعمقه في نفس الوقت.

6- ساعة بغداد، رواية شهد الراوي، رواية انتشرت سريعا وخالفت المتعارف عليه أن الرواية الأكثر مبيعا في الغالب رواية ضعيفة.

7- القلعة، رواية كافكا، ترجمة إبراهيم وطفي. رواية مات كافكا قبل أن يكتب نهايتها، لكن ذلك لا يمنع أبدا أنها تظل رواية عظيمة ككل أعمال كافكا.

8- كائن لا تحتمل خفته، رواية كونديرا، ترجمة ماري طوق، هذه أيضا إعادة قراءة لهذا العمل، كونديرا يذهلني في كل مرة أقرأه، وكأنني أقرأه للمرة الأولى.

9- باتشينكو، ملحمة الانعتاق من الفؤاد والجسد، رواية مين جين لي، ترجمة، نهى حسن، ولا أدري لماذا لا تضع الدار اسم المترجمة على الغلاف، المترجم يستحق ذلك لأننا نقرأ كلماته هو التي نقلها من العمل الأصلي. رواية ملحمية رائعة.

10- التائهون، رواية أمين معلوف، ترجمة نهلة بيضون. رواية غير تاريخيّة، يستلهم شبابه فيها بتصرف شديد كما يقول.

11- سافرت ملاحقا خيالاتي، حوارات الشاعر سرجون بولص، تتعرفون في الكتاب على سرجون بولص، كما يجب.

12- الساعة الخامسة والعشرون، رواية قسطنطين جورجيو. ترجمة فائز كم نقش. رواية مؤلمة وعظيمة.

13- ثورة الشعر الحديث من بودلير إلى العصر الحاضر، الجزء الأول عبدالغفار مكاوي. بلغة سلسة كتب عبدالغفار مكاوي هذا الكتاب النقدي المهم.

14- أيها الفحم يا سيدي، يكتب قاسم حداد على لسان الرسام فان جوخ كتابا عظيما يعرفكم على خبايا فان جوخ بلغة شعرية فاخرة.

15- أزهار ألغيرنون، رواية دانيال كيز، ترجمة آية علي، رواية مهمة. للغاية.

16- منسي، إنسان نادر على طريقته، الطيب صالح. كتاب جميل عن إنسان جميل. ربما.

17- بقايا القهوة، رواية ماريو بنيديتي، ترجمة محمد العشيري. لغة بسيطة ساحرة.

18- رودين، رواية إيفان تورجنيف، ترجمة إبراهيم زكي خورشيد.